مدیر بیمارستان باید مدرک مدیریت و اقتصاد سلامت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد عرب در آستانه برگزاری هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی، اظهارداشت: بیمارستان هاعلاوه بر تولید خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان یک سازمان اقتصادی در همه جهان شناخته می شوند و بسیاری نیز از فعالیت های بیمارستانی به عنوان صنعت بیمارستان نام می برند و دیدگاه های دیگری هم بیمارستان را به عنوان یک بنگاه اقتصادی می شناسند. وجود این دیدگاه ها و نیز گردش مالی بالا، وجود نیروی انسانی متخصص، وجود انبوهی از دستگاه ها و ابزار های تشخیصی و درمانی سبب می شود تا نحوه اداره امور بیمارستان ها از اهمیت خاصی برخوردارد شود.

وی افزود: به همین منظور دانشمندان علوم مدیریت و اقتصاد تلاش می کنند تا بهترین مدلهای اداره امور بیمارستان ها را طراحی و اجرا نمایند.

رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها در ادامه تصریح کرد: در نظام های مختلف سلامت با توجه به نوع تامین مالی و نظام پرداخت و سایر عوامل مدل های مختلف اداره امور بیمارستان ها می تواند علاوه بر تامین سلامتی مردم سایر اهداف تولید کنندگان خدمات را در بیمارستان ها محقق سازد .

عرب افزود: این روش ها در همه دنیا به مورد اجرا گذاشته می شوند و کارائی و اثر بخشی متفاوتی دارند .

قائم مقام حوزه وزارتی وزارت بهداشت درباره تاثیر برگزاری همایش مدیریت بیمارستانی، گفت: این کنگره همه ساله با دعوت از متخصصین مدیریت، اقتصاد سلامت ونیز مدیران اجرائی بیمارستانهای بزرگ دنیا محلی برای تبادل اطلاعات و اموزش های رو در رو برای مدیران و روسای بیمارستانها , فارغ التصیلان و دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد و سایر دانشجویان حوزه سلامت ایجاد می نماید این تبادل اطلاعات در قالب سخنرانی ها، کارگاه های آموزشی و ارائه بهترین عملکردها در سه روز انجام می شود.

مدیر گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیمارستان به عنوان یک سازمان اداری، مالی و اقتصادی شناخته می شود بنابر این اداره ان مستلزم دارا بودن دانش و مهارت های لازم در این زمینه ها است، افزود: افرادی می توانند اداره امور بیمارستان ها را به عهده بگیرند که بدوا تحصیلات اکادمیک در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت را گذرانده و تجربیات لازم در زمینه های مالی و حقوقی را داشته باشند.

وی افزود: اینگونه افراد می توانند با استفاده از روش های مدیریتی مناسب بهره وری لازم را در تولید خدمات بیمارستانی ایجاد نمایند البته انتظار این است که با تغییرات مناسب در سرفصل دروس و ترکیب دانش و مهارت در اموزش این گونه دانشجویان افرادی با شرایط مناسب برای کار در بیمارستانها تربیت شوند .

عرب ادامه داد: علاوه بر آن مدیران و مسئولین بخش های بیمارستانی باید بطور منظم در معرض اموزش های ضمن خدمت قرار بگیرند تا با اخرین یافته ها و تکنیک های اداره بیمارستانها اشنا شوند و این کار از طریق برگزاری دوره های اموزشی کوتاه مدت، کارگاهها ی آموزشی و برگزاری کنگره های داخلی و بین المللی نظیر کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان میسر خواهد شد. این کنگره در سال های اخیر به بهترین نحو توانسته این رسالت مهم را انجام دهد

رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها درباره وضعیت مدیریت بیمارستان ها در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر مدیریت بیمارستان ها ترکیبی از نیروهای تحصیل کرده در رشته های مدیریت و اقتصاد و نیز رشته های مختلف پزشکی و غیر پزشکی است و انتظار این است که مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی و نیز بیمارستان های بخش خصوصی با تغییر رویکرد و بکارگیری نیروهای متخصص در رشته های مدیریت و اقتصاد بهداشت، زمینه های لازم را برای افزایش بهره وری منابع بیمارستانی و افزایش کیفیت خدمات و در نهایت رضایت مردم فراهم نمایند.

هشتمین همایش مدیریت بیمارستانی از 4 تا 6 مرداد ماه جاری در سالن هایش های رازی برگزار می شود.