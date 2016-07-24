واکنش آموزش وپرورش به ارائه دیپلم شرطی/ تحویل مدرک باآموزش مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران از مهارتآموزی دانشآموزان در دوره متوسطه دوم خبر داد و گفت: بر اساس تحول نظام آموزشی در شورای عالی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، کلیه دانشآموزان در دوره متوسطه دوم رشتههای تجربی، ریاضی و علوم انسانی موظف به گذراندن ۱۸۰ تا ۲۴۰ ساعت آموزش مهارتی هستند در غیر این صورت امکان دریافت مدرک دیپلم را ندارند.
وی افزود: به احتمال زیاد سال آینده دولت بودجه مستقلی را برای مهارتآموزی دانشآموزان تخصیص دهد و چون سازمان فنی و حرفهای بزرگترین و موثقترین مرکز یاددهی مهارت بوده، ممکن است مهارتآموزی دانشآموزان را به ما و دیگر مراکز خصوصی بسپارند.
جزئیات ارائه مهارتآموزی به دانشآموزان
در این باره مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بندی در سند تحول بنیادین است که همه دانشآموزان در رشتههای ریاضی، تجربی و علوم انسانی، فنی و حرفهای و کاردانش باید یک مهارت بیاموزند.
وی افزود: این طرح از سال تحصیلی آینده در تعداد معدودی از مدارس به صورت آزمایشی اجرا میشود.
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: کلیات این طرح که دانشآموزان دوره متوسطه باید مهارتی بیاموزند صحیح است، اما سطح کمی و کیفی آن هنوز مشخص نیست.
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