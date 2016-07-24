وجود ۱۷ هزار نسخه خطی فارسی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجتالاسلام قاضیعسگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با حضور در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، از این مرکز بازدید کرد.
حجتالاسلام قاضیعسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، هفته گذشته و به دعوت وزیر امور دینی دولت پاکستان، به این کشور سفر کرد. وی در این سفر علاه بر گفتگو و مذاکره با وزیر امور دینی پاکستان، با برخی از چهرهها و شخصیتهای فرهنگی و دینی این کشور دیدار و از مراکز فرهنگی فعال در اسلامآباد، بازدید کرد. از جمله این برنامهها، بازدید از مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان بود.
در ابتدای این بازدید و به دعوت عیسی کریمی، مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان، قاضیعسکر و همراهان، از بخشهای مختلف مرکز از جمله محل نگهداری نسخ خطی، سنگی و چاپی، بازدید کردند.
سپس عیسی کریمی با بیان گزارشی از فعالیتهای مرکز تحقیقات و خدمات صورت گرفته از زمان تأسیس تاکنون، گفت: هم اکنون بیش از ۱۷ هزار نسخه خطی فارسی، ۴ هزار نسخه خطی عربی، ۷ هزار نسخه سنگی و بیش از ۵۰ هزار کتاب چاپی در این مرکز وجود دارد که قدیمیترین نسخه خطی مربوط به قرن ششم هجری است.
در این بازدید محمدرضا باقری، معاون بینالملل بعثه مقام معظم رهبری، شهابالدین دارایی، رایزن فرهنگی ایران در پاکستان، بدریفر، وابسته مطبوعاتی و مردای، وابسته فرهنگی کشورمان، حجتالاسلام قاضیعسکر را همراهی میکردند.
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