توانمندسازی ۶۵ هزار آموزگار دوره ابتدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدزاده روز سه‌شنبه در آیین افتتاحیه پنجمین دوره ملی تربیت مدرسان بازی و ورزش مدرسه به میزبانی مشهد با اشاره به نقش بنیادین ورزش دانش‌آموزی در شکل‌گیری ورزش قهرمانی کشور اظهار کرد: موفقیت‌های ورزش دانش‌آموزی نشان می‌دهد آموزش و پرورش زیربنای ورزش قهرمانی است و حلقه نخست این زنجیره از مدرسه و فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: این دوره یک برنامه آموزشی معمولی نیست بلکه می‌تواند آغاز یک تحول در دوره تحصیل ابتدایی و زمینه‌ساز ارتقای کیفیت درس تربیت بدنی در مدارس باشد.

وی، پنجمین دوره ملی تربیت مدرسان بازی و ورزش مدرسه را آغاز مسیری تحولی برای ارتقای کیفیت تربیت بدنی در دوره ابتدایی دانست و بر توانمندسازی آموزگاران و استمرار این برنامه در استان‌ها تأکید کرد.

محمدزاده با تأکید بر اهمیت تربیت بدنی در دوره ابتدایی گفت: مدرسه کانون اصلی تربیت و نقطه اتصال بسیاری از خدمات تربیتی است و تربیت بدنی نیز بخش مهمی از فرایند تربیت دانش‌آموزان محسوب می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان این حوزه را صرفا به اجرای ساعات درس تربیت بدنی محدود کرد.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت افزود: عدالت، کیفیت و هویت محورهای اصلی سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش هستند و این رویکرد در حوزه تربیت بدنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که همه دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور از فرصت مناسب برای برخورداری از فعالیت‌های بدنی و تربیت ورزشی باکیفیت بهره‌مند شوند.

وی سه مؤلفه محتوای آموزشی باکیفیت، فضا و تجهیزات ورزشی استاندارد و نیروی انسانی توانمند را پایه‌های اصلی توسعه تربیت بدنی مدارس عنوان کرد و ادامه داد: در این میان، نیروی انسانی توانمند نقش محوری دارد و باید در کنار توسعه فضاهای ورزشی و غنی‌سازی محتوای آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدزاده با اشاره به کمبود معلم متخصص تربیت بدنی در دوره ابتدایی بیان کرد: پایه و اساس شناسایی و مدیریت استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی شکل می‌گیرد اما با کمبود نیروی متخصص در این مقطع مواجه هستیم از این رو، توانمندسازی آموزگاران ابتدایی و استفاده از ظرفیت گسترده آنان، راهکاری مهم برای جبران این خلأ است از این رو توانمند سازی ۶۵ هزار آموزگار ابتدایی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش خطاب به مدرسان این دوره تأکید کرد: این دوره را صرفایک دوره آموزشی برای یادگیری مجموعه‌ای از بازی‌ها و فعالیت‌های حرکتی تلقی نکنید؛ مأموریت اصلی شما پس از بازگشت به استان‌ها ایفای نقش به عنوان راهبر آموزشی و کمک به ارتقای کیفیت اجرای درس تربیت بدنی در مدارس است.

وی عنوان کرد: این دوره پایان راه نیست بلکه آغاز یک مسیر تحولی و یک کار بزرگ در حوزه تربیت بدنی است و انتظار می‌رود با پیگیری مدرسان و مجموعه‌های استانی شاهد افزایش نشاط، پویایی و کیفیت فعالیت‌های تربیت بدنی در مدارس سراسر کشور باشیم.