واکنش حماس به عملیات نیروهای ویژه صهیونیستی در شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس عملیات صبح امروز نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «الکتیبه» در غرب شهر غزه را محکوم کرد و آن را جنایتی خطرناک و بیاعتنایی عمدی به جان غیرنظامیان دانست.
حماس اعلام کرد: این عملیات در منطقهای پرجمعیت و محل حضور آوارگان انجام شد و با تیراندازی گسترده و حملات هوایی برای پوشش ورود و عقبنشینی نیروهای ویژه همراه بود که در پی آن شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.
این جنبش تاکید کرد: این اقدام ادامه جنگ وحشیانه نسلکشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه است؛ جنگی که به رغم انعقاد توافق آتشبس در شرم الشیخ با میانجیگری آمریکا و دیگر طرفهای بینالمللی، عملا متوقف نشده است.
حماس بیان کرد: تشدید نقضهای توافق آتشبس از سوی کابینه رژیم اشغالگر، ادامه هدف قرار دادن سازمان یافته غیرنظامیان، تشدید محاصره و عمیقتر کردن فاجعه انسانی در نوار غزه، نشان دهنده سیاست چالشطلبی و گستاخی جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو در برابر کشورهای میانجی و نقش آنها و همچنین بیاعتنایی وی به قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه است.
این جنبش از دولت آمریکا و کشورهای میانجی خواست موضعی روشن در قبال جنایتهای رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان اتخاذ و آنها را محکوم کنند و برای توقف فوری نقضهای مستمر تل آویو در نوار غزه و ملزم کردن آن به اجرای تعهدات توافق آتشبس اقدام کنند.
حماس همچنین از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی، در راس آنها شورای امنیت سازمان ملل خواست اقدامات فوری برای توقف جنایتهای رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان در غزه انجام داده و زمینه بازخواست و محاکمه مسئولان این جنایتها در مراجع قضایی بینالمللی را فراهم کنند.
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