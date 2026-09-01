به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی در حاشیه جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان یزد اظهار کرد: سال گذشته با اختصاص اعتبارات لازم، تجهیزات مورد نیاز نانواییهای منتخب که از ظرفیت بالاتری برای پخت نان برخوردار بودند، تأمین و در اختیار این واحدها قرار گرفت.
وی افزود: ظرفیت پیشبینیشده برای سال گذشته در زمینه تجهیز نانواییهای منتخب محقق شد و در سال ۱۴۰۵ نیز با اختصاص اعتبارات ویژه، تلاش میکنیم تعداد نانواییهای مجهز در حوزه پدافند غیرعامل را به ۳۰ درصد نانواییهای شهرستان برسانیم.
فرماندار یزد همچنین بر ضرورت نصب و رعایت نرخنامه مصوب در واحدهای نانوایی تأکید کرد و گفت: در جلسه کارگروه آرد و نان، موضوع نرخنامههای بهروز نانواییها و ضرورت نصب آن در محل واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
آقایی تصریح کرد: نرخنامه جدید طی روزهای آینده در اختیار نانواییها قرار میگیرد و واحدهای نانوایی موظف هستند آن را در محل کسب خود نصب کنند.
وی ادامه داد: در صورت رعایت نکردن این موضوع، با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد و جرایم قانونی اعمال خواهد شد.
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