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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

تجهیز ۳۰ درصد نانوایی‌های یزد به امکانات پدافند غیرعامل

تجهیز ۳۰ درصد نانوایی‌های یزد به امکانات پدافند غیرعامل

یزد- فرماندار یزد از برنامه‌ریزی برای تجهیز ۳۰ درصد نانوایی‌های شهرستان به امکانات پدافند غیرعامل خبر داد و بر ضرورت نصب نرخ‌نامه مصوب و به‌روز در واحدهای نانوایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری یزد، محمدجواد آقایی در حاشیه جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان یزد اظهار کرد: سال گذشته با اختصاص اعتبارات لازم، تجهیزات مورد نیاز نانوایی‌های منتخب که از ظرفیت بالاتری برای پخت نان برخوردار بودند، تأمین و در اختیار این واحدها قرار گرفت.

وی افزود: ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای سال گذشته در زمینه تجهیز نانوایی‌های منتخب محقق شد و در سال ۱۴۰۵ نیز با اختصاص اعتبارات ویژه، تلاش می‌کنیم تعداد نانوایی‌های مجهز در حوزه پدافند غیرعامل را به ۳۰ درصد نانوایی‌های شهرستان برسانیم.

فرماندار یزد همچنین بر ضرورت نصب و رعایت نرخ‌نامه مصوب در واحدهای نانوایی تأکید کرد و گفت: در جلسه کارگروه آرد و نان، موضوع نرخ‌نامه‌های به‌روز نانوایی‌ها و ضرورت نصب آن در محل واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

آقایی تصریح کرد: نرخ‌نامه جدید طی روزهای آینده در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد و واحدهای نانوایی موظف هستند آن را در محل کسب خود نصب کنند.

وی ادامه داد: در صورت رعایت نکردن این موضوع، با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد و جرایم قانونی اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6934499

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