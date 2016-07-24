به گزارش خبرنگار مهر، عادل دهدشتی ظهر یکشنبه در بازدید از قلعه کلات اهرم اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی در راستی شناسایی آثار تاریخی تنگستان برداشته شده است و تلاش می‌کنیم تا زمینه احیای این آثار فراهم شود.

وی با ارزش و جایگاه ویژه قلعه کلات اهرم اشاره کرد و ادامه داد: ین قلعه دژی مستحکم در مقابل استعمارگران بوده است و با تامین اعتبارات لازم از منابع ملی نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام خواهد شد.

فرماندار شهرستان تنگستان به مقاومت و ایستادگی مردم این خطه در مقابل متجاوزین و استعمارگران اشاره کرد و افزود: قلعه کلات و دیگر آثار تاریخی تنگستان بیانگر مبارزات و ازخود گذشتگی‌های شجاعانه مبارزان استعمار ستیز است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از طرح مرمت قلعه تا سال آینده، بیان کرد: از شهرداری نیز می‌خواهیم که طرح توجیهی نگهداری از این فضا و حفاظت از آن را ارائه کند.

به گزرش خبرنگار مهر، قلعه زائر خضر خان اهرمی(کلات ) مربوط به اواخر دوره قاجار و در شهر اهرم است که بر فراز تپه‌ای در شمال غربی شهر واقع شده است. بر اساس اسناد تاریخی، اسرای انگلیسی از جمله کنسول انگلیس در شیراز مدت‌ها در این قلعه نگهداری می‌شدند.

این قلعه در زمان حمله انگلستان به ایران مورد اصابت گلوله های متجاوزان انگلیسی قرار استفاده گرفته و جای اصابت گلوله توپ بر برج غربی آن هنوز هم باقی است.