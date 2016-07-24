به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در قالب تحقیقی بین‌المللی درباره صندوق سرمایه حکومتی مالزی که با شایعه‌های زیادی همراه بوده، سوییس یک نقاشی از ونسان ون‌گوگ و دو نقاشی دیگر اثر کلود مونه را ضبط کرده است.

این آثار به دنبال درخواستی از آمریکا به عنوان یکی از چند کشوری که از این کلاهبرداری بزرگ در صندوق سرمایه‌گذاری ۱MDB مالزی متضرر شده، مصادره شده‌اند.

این در حالی است که هفته پیش نیز اعلام شد فیلم «گرگ وال استریت» هم با پولی که از این صندوق سرمایه‌گذاری بیرون آمده بود، ساخته شده است.

به گفته اینگرید ریسر سخنگوی وزیر داگستری سوییس، این عملیات تمام شده و سه نقاشی در نتیجه این عملیات مصادره شده است. او بدون توضیح بیشتری درباره این که این نقاشی‌ها اکنون کجا نگهداری می‌شوند و یا چه افرادی در این پرونده درگیر هستند، سخنان خود را به پایان برد.

اوایل هفته پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود بیش از یک میلیارد دلار پول از این صندوق که به توسعه اقتصادی مالزی اختصاص داشت، خارج شده و با پولشویی در قالب خرید آثار هنری ساخت فیلم به جریان افتاده است.

آثار نقاشی مونه و ونگوگ نیز در میان فهرستی از دارایی‌هایی ذکر شده بود که دادگاه فدرال کالیفرنیا در قالب این پولشویی مد نظر قرار داد.

گفته شده اثر ون گوگ طراحی او از خانه‌اش در آرل و نقاشی مونه مربوط به مجموعه نیلوفرهای آبی او و نیز نقاشی از سن ژرژ بزرگ بوده‌اند.

در این پرونده نجیب رزاق نخست وزیر مالزی نیز با یک رسوایی مالی روبه رو شده است. مقامات آمریکا، سوییس و سنگاپور معتقدند وی نیز با این پولشویی در ارتباط بوده است.

گفته شده بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از هزینه ساخت فیلم «گرگ وال استریت» مارتین اسکورسیزی با بازی لئوناردو دی‌کاپرو با پول همین صندوق ساخته شده است.

بسیاری بر این باور هستند که پول نقاشی «زنان الجزایر» پیکاسو که چندی پیش به قیمت ۱۷۹ میلیون دلار خریدای شد نیز از همین صندوق تامین شده است.

این رسوایی سال گذشته و وقتی به اطلاع عموم مردم رسید که «ساراواک ریپورت» یک سایت واقع در بریتانیا که هدایت آن را یکی از روزنامه‌نگاران سابق بی‌بی‌سی بر عهده دارد، مجموعه‌ای از ایمیل‌های داخلی بین ۱MDB و کمپانی انرژی سعودی پتروسعودی را منتشر کرد. به گفته ساراواک ریپورت، این ایمیل‌ها نشان دادند که ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه مرتبط به قراردادی بین ۱MDB و پتروسعودی به حساب بانکی‌ای فرستاده شد که خصوصی و متعلق به پسر نخست وزیر مالزی است.