ناگزیرم قید حضور «مرداد» در جشنواره فجر را بزنم/ وجود مشکلات مالی

بهمن کامیار کارگردان فیلم سینمایی «مرداد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین مراحل ساخت این اثر گفت: ساخت موسیقی «مرداد» که چندی پیش توسط حامد ثابت آغاز شده بود، نیمه های مرداد ماه به پایان می رسد و سپس وارد مرحله اصلاح رنگ در استودیو «روشنا» زیر نظر امیر سحرخیز خواهیم شد و فیلم آماده نمایش می شود. البته ما قبل از اصلاح رنگ یک نسخه از فیلم را به شورای پروانه نمایش ارائه خواهیم داد.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر ما مشکلات مالی داریم، مشغول مذاکره با پخش کنندگان برای اکران این فیلم سینمایی هستیم. هر چند به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی ام دوست داشتم نخستین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر باشد، اما به دلیل اینکه تمام هزینه های فیلم را خودم تقبل کردم این امر میسر نیست که تا آن زمان دست نگه دارم. البته در حال حاضر مشغول ساخت فیلم سینمایی «سد معبر» نیز هستم و فشار مضاعفی بر من وارد شده است.

کامیار که تهیه‌کنندگی فیلم «سد معبر» اثر در حال ساخت محسن قرایی مقدم را هم برعهده دارد در این باره توضیح داد: این روزها هزینه های «سد معبر» بسیار زیاد شده است و باید «مرداد» را اکران کنیم تا بتوانیم از پس هزینه های آن برآییم. به همین دلیل اگر زمان خوب و مناسبی برای نمایش «مرداد» پیش از جشنواره فیلم فجر وجود داشته باشد، قید جشنواره را می زنم.

وی در پایان با اشاره به درخواست کمک مالی از نهادهای مختلف برای تکمیل مراحل ساخت «مرداد» خاطرنشان کرد: ما از نهادهای مختلف اعم از خصوصی و دولتی تقاضای کمک مالی کردیم اما پاسخ مناسبی دریافت نکردیم. متاسفانه نهاد های خصوصی دیگر تمایل چندانی برای حضور در عرصه سینما ندارند، زیرا اعتماد آنها از سینما و سینماگران سلب شده است. درباره نهادهای دولتی هم باید بگویم با توجه به اینکه قبل از ساخت «مرداد» فیلمنامه آن را به فارابی ارائه نداده بودیم از وامی که آنها به فیلم اولی ها ارائه می دهند بی بهره ماندیم. در حال حاضر هم دیگر کسی به کمک ما نمی آید.