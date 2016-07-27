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۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

نخستین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت برگزار می‌شود

نخستین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت برگزار می‌شود

نخستین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت در چهار محور اصلی «شبهه شناسی چالشی، انتقادی مسیحیت - مقایسه تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت - چالش های اجتماعی معاصر از دیدگاه اسلام و مسیحیت - تکنیک های تبشیری» به همت مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۳۰ آذر به دبیرخانه این همایش واقع در قم، سی متری هنرستان نرسیده به گلزار شهدا کوچه ۳۹ ارسال نمایند. لازم به ذکر است این همایش در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 3724948

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