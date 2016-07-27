ضرورت کنترل جرم در مناطق۴،۸و۱۳شهرداری/سرقت، جرم اول درخاک سفید

پورقاسمی در گفتگو باخبرنگارمهر با اشاره به برنامه های قضایی برای مناطق تحت پوشش مجتمع قضایی مدرس گفت:با توجه به وضعیت قضایی مناطق تحت پوشش به دنبال ارائه برخی آموزش ها در منطقه هستیم.

سرپرست مجتمع قضایی مدرس در خصوص مناطق شهردای تحت پوشش افزود:مناطق ۴،۸و۱۳شهرداری تهران تحت پوشش قضایی این مجتمع هستند.

وی با اشاره به اجرای برنامه های عملیاتی در این مناطق،گفت:با تعامل نیروی انتظامی منطقه و با استفاده از پتانسیل قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به دنبال کنترل جرم و استفاده از مجازات های مناسب در منطقه هستیم.

پورقاسمی در خصوص بیشترین جرم رخ داده در مناطق تحت پوشش این مجتمع قضایی،اظهار داشت: بر اساس اطلاعات و مستندات،سرقت و جرائم مرتبط با سرقت در مناطقی از جمله خاک سفید زیاد و جرم اول در مناطق ۴،۸و۱۳شهرداری است که پرونده هایی قضایی این جرائم در مجتمع مدرس مطرح و رسیدگی می شوند.