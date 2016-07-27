به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ناصری‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیان کرد: برنامه‌هایی که به مناسبت روز شهادت امام جعفر صادق (ع) ترتیب داده‌ایم در دو محور اصلی اجتماع عزاداران و نشست‌های موضوعی از فردا چهارشنبه ۶ مرداد آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اعلام برگزاری نشست‌های موضوعی از روز چهارشنبه گفت: فرهنگسرای امام (ع) برای این مناسبت دو نشست موضوعی را ترتیب داده است. یکی در روز چهارشنبه ساعت ۱۷ با عنوان دیدگاه امام صادق (ع) نسبت به مهدویت با سخنرانی حجت الاسلام مهدی مردانی و دیگری در روز یکشنبه ساعت ۱۶ با موضوع دیدگاه امام صادق نسبت به آخرالزمان (داعشی و تکفیری ها) با سخنرانی حجت الاسلام مهدی طائب برگزار خواهد شد. فرهنگسرای سرو نیز از سوی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ در روز یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ نشستی را با سخنرانی حجت الاسلام رحمان غیاث با موضوع دیدگاه امام صادق (ع) در تقابل با دیدگاه غرب در خصوص حقوق زن (دیه، ارث و...) برگزار می‌کند.

به گفته حجت الاسلام حسن ناصری‌پور دو نشست موضوعی دیگر در روز پنجشنبه برگزار می‌شود. یکی از آن‌ها از مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۲۰ و در فرهنگسرای ولا ساعت ۱۷ با موضوع دیدگاه امام صادق (ع) و ولایت فقیه خواهد بود و دیگری از سوی فرهنگسرای رضوان، در محل بهشت زهرا (س) ساعت ۱۰ به موضوع امام صادق (ع) و مرگ آگاهی با سخنرانی دکتر نیلچی‌زاده می‌پردازد.

وی با اشاره به بزرگ‌ترین اجتماع عزاداران صادق آل محمد گفت: این اجتماع با همکاری هیئت عشاق العباس در روز شنبه ساعت ۱۴ با سخنرانی حجت الاسلام رفیعی، مداحی حاج حسین سیب سرخی، حاج عبدالرضا هلالی، کربلایی حسن حسین خانی و حاج روح الله بهمنی برگزار می‌شود. در همان روز شهادت از سوی منطقه ۱۲ در میدان امام حسین (ع) با سخنرانی حجت الاسلام محمدعلی غروی مراسم عزاداری اجرا می‌شود.

ناصری‌پور در معرفی برنامه‌های دیگری که به مناسبت این روز از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: در روز شهادت امام جعفر صادق (ع) برنامه عزاداری در تمام مناطق ۲۲ گانه و فرهنگسراهای خاص در کنار مزار شهدای گمنام در سطح منطقه مراسم عزاداری به همراه قرائت زیارت عاشورا از ۸ صبح تا ۲۱ شب با حضور مدیران، معاونان و سایر همکاران و شهروندان برگزار می‌شود.

به گفته معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تمامی این برنامه‌ها بروشور مناسبتی شهادت امام صادق (ع) با پرداختن به زندگی و اندیشه‌های امام (ع) توزیع خواهد شد و شش عنوان برنامه با نام‌های سوگ صادق (ع)، تلاوت نور، بر بال ملائک، پرسمان قرآن، کارگاه حریم ملکوت و آموزگار مکتب ارشاد از سوی مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۵، ۳، ۶، ۸ و ۱۸ برگزار خواهد شد.