«ماماهوت» از ۸ تا ۸۰ سال مخاطب دارد/ بررسی موضوعات جامعه

رزیتا غفاری کارگردان مجموعه تلویزیونی «ماماهوت» که از روز گذشته ۱۰ مرداد روی آنتن شبکه دو سیما رفت به خبرنگار مهر گفت: پخش این مجموعه آغاز شده و تدوین و صداگذاری به طور همزمان در حال انجام است.

وی بیان کرد: کار ما عروسکی است اما نه موضوع کودکانه دارد و نه صرفا مخاطب کودک را هدف قرار داده است بلکه موضوع، نوع دیالوگ ها و فضای کار در رابطه با بزرگسالان انجام شده است.

غفاری همچنین با اشاره به اینکه «ماماهوت» قبل از اخبار سراسری شبانگاهی شبکه دو پخش می شود، یادآور شد: شاید بتوان گفت این اثر در زمره آثاری است که از جهت تولید سریال عروسکی برای بزرگسال تا کنون نمونه ای در تلویزیون ندارد.

وی افزود: نه اینکه بچه ها بیننده آن نباشند اتفاقا این مجموعه یک اثر خانوادگی است که گفته ایم از سن ۸ تا ۸۰ سال مخاطب دارد اما درباره بچه ها هم نیست و کاملا موضوعات روز جامعه را در فضایی متفاوت به تصویر می کشد.

این کارگردان و بازیگر عنوان کرد: «ماماهوت» در قالب موضوعات جامعه امروز از سبک زندگی صحبت می کند. تمامی اعضای گروه سعی شان بر ارائه یک کار خوب و قابل توجه بود و امیدواریم قدم مثبت برداشته باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: پیش بینی می کنم کار با استقبال مواجه شود چرا که من و تمام کسانی که در این پروژه کار کردیم با حس و عشق و علاقه سراغ «ماماهوت» رفتیم به همین دلیل فکر نمی کنم این انرژی بین مردم بازخورد بدی داشته باشد.

مجموعه تلویزیونی «ماماهوت» به کارگردانی رزیتا غفاری یک روایت از خانواده عروسکی به نام «ماماهوت» است. این مجموعه یک مجله عروسکی محسوب می شود که با محوریت یک خانواده، پدر، مادر و دو فرزند دیگر با فضایی طنز جامعه‌ ای کوچک را تصویر در می ‌آورد.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده، طراح هنری و عروسکی: عباس صالحی، کارگردان: رزیتا غفاری، نویسنده: امیرعلی نبویان، مدیر تصویربرداری: رضا شیخی، آهنگساز: بابک میرزاخانی، تدوین: سعید یاسی پور، طراح صحنه: رسول محمدی، مدیر دوبلاژ: اشکان صادقی، ساخت عروسک‌ها: رزیتا غفاری و فاطمه حسین زاده.

این اثر یک مجموعه ۵۲ قسمتی محصول گروه فرهنگ و خانواده شبکه دو سیما است.