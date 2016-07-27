افزایش ابتلا به اعتیاد در زنان/ کودکان خیابانی متولی خاصی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عارف وهاب زاده ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان کار پیشگیری در حوزه اعتیاد را بسیار سخت و دشوار دانست و اظهار داشت: ۱۷۰ کشور دنیا درگیر موضوع اعتیاد هستند و این درگیری در کشور ما به علت همسایگی با کشور افغانستان بسیار بیشتر است.

افزایش ابتلا به اعتیاد در زنان

وی با اشاره به اینکه در داخل کشور تولید مواد صنعتی در حال افزایش است، افزود: در کشور با تغییر الگوی مصرف در حوزه مواد مخدر مواجه هستیم که این موضوع به شدت ما را تهدید می کند.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکیدات ویژه رهبر انقلاب در بحث پیشگیری از اعتیاد طی سال جاری اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور و وزیر کشور نیز به بحث پیشگیری تاکید ویژه دارند بطوریکه وزیر کشور چند هفته قبل برای اولین بار در کمیته فرهنگی، پیشگیری ملی حضور یافت لذا امسال توجه ویژه ای به حوزه پیشگیری وجود داشته و شاهد افزایش اعتبارات در این حوزه هستیم.

وهاب زاده بر لزوم مصون سازی جمعیت سالم کشور از اعتیاد تاکید کرد و بیان داشت: در حوزه زنان شاهد افزایش ابتلا به اعتیاد هستیم لذا اگر طرحی در حوزه پیشگیری خانواده و زنان از سوی دستگاه ها ارائه شد باید اعتبارات ویژه ای به آن ها برای اجرایی شدن این طرح اختصاص داده می شود.

هدف طرح جامع در حوزه پیشگیری از اعتیاد محقق نشد

وی یکی از برنامه های حوزه پیشگیری از اعتیاد را اجرای طرح EAP برای محیط های کار توسط وزارت تعاون و سازمان بهزیستی دانست و گفت: این برنامه در استان های قزوین، کرمان و یزد پایلوت شده و در حال اجراست که برای لرستان نیز آموزش ها و اعتبارات ویژه در حوزه وزارت تعاون و بحث محیط های کار درنظر داریم.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: بسته های استاندارد آموزشی در حوزه پیشگیری توسط وزارت تعاون در حال تهیه بوده و در بحث محلات نیز اعتبارات خاصی برای اجرای طرح ها و بسته های آموزشی اجتماع محور در نظر گرفته ایم.

وی به تبیین سند طرح جامع در حوزه پیشگیری از اعتیاد در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: این سند نقشه راه ما در حوزه پیشگیری بوده که پس از اتمام دوره ای پنج ساله این سند اصلاح شده و مجددا برای دوره پنج ساله ای دیگر تمدید شد که قرار بود مطابق این سند ۴۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش برنامه های پیشگیری قرار گیرند ولی به دلیل محدودیت منابع مالی و انسانی و شکل نگرفتن ساختار درست در دستگاه ها این امر به درستی محقق نشد.

آموزش پیشگیری از اعتیاد برای ۱۲ هزار نیروی نظامی

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور عنوان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هرساله اعتبارات خاصی به دستگاه ها می دهد و دستگاه ها ۸۰ درصدی که قرار بود برای اجرای سند جامع در حوزه پیشگیری را بدهند بدرستی پرداخت نکرده و ما هنوز نتوانسته ایم این موضوع را بدرستی محقق کنیم لذا امسال از همه دستگاه ها درخواست می شود به اجرای این سند جامع کمک کنند و اعتبارات ویژه ای از خود به آن اختصاص دهند.

وهاب زاده با بیان اینکه علاوه بر اعتبارات حوزه پیشگیری به دستگاه ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اعتبارات ویژه ای به طرح های نو و خلاقانه استان ها اختصاص می دهد، ادامه داد: باید موضوع آموزش در اولویت برنامه های محیط های نظامی قرار گیرد لذا اگر محیط های نظامی هم طرحی دارند می توانند ارائه داده و ما هزینه اجرای آن را خواهیم داد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۲ هزار نفر را با کمک ارتش آموزش داده و سطح دانش آن ها را ارتقاء دادیم و این امر باعث شد تفاهم نامه های دیگری با ارتش و نیروی انتظامی منعقد کنیم.

کودکان خیابانی متولی ندارند

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور استفاده از فضای مجازی در حوزه پیشگیری را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: علی رغم این ظرفیت ما در این حوزه کار زیادی انجام نداده ایم لذا باید استفاده از ظرفیت فضای مجازی به ویژه در راستای آگاه سازی دانش آموزان و دانشجویان در دستورکار قرار گرفته و این موضوع را جدی تر دنبال کرد.

وهاب زاده در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابانی و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلاء آن ها به اعتیاد گفت: به درستی مشخص نیست که این کودکان تحت پوشش شهرداری بوده یا بهزیستی و متولی خاصی ندارند بطوریکه متاسفانه در زمینه پیشگیری از اعتیاد این قشر تنها سازمان های مردم نهاد در حال فعالیت بوده و برای مثال در تهران NGO هایی اقدام به طراحی بسته های آموزشی کرده اند لذا باید در استان ها نیز از ظرفیت این سمن ها استفاده شود.

وی از عدم حضور نماینده صدا و سیما در جلسه فرهنگی و پیشگیری استان گلایه کرد و گفت: اینکه نماینده صدا و سیما در این جلسه حضور ندارد جای سوال دارد درحالیکه در جلسه ای با این اهمیت که حضور صدا و سیما الزامی است باید حتما مدیرکل صدا و سیما یا نماینده وی حضور داشته باشد.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نقش اوقات فراغت در حوزه پیشگیری از اعتیاد را تاثیرگذار دانست و گفت: تحقیقات سال ۹۰ نشان می دهد اولین عامل گرایش به مواد مخدر لذت بوده و کنجکاوی، تفریح و مشکلات روحی و روانی در مراتب بعدی قرار دارند لذا جای نشاط و اوقات فراقت در پیشگیری از اعتیاد مهم است.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد از سوی سازمان فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور کمک ۲۰ میلیون تومانی برای راه اندازی نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد در مرکز لرستان اختصاص داده شود.