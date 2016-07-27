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۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰:۱۳

رئیس هیئت فوتبال خوزستان خواستار شد؛

تزریق بودجه مناسب برای تقویت آکادمی هیئت فوتبال خوزستان

تزریق بودجه مناسب برای تقویت آکادمی هیئت فوتبال خوزستان

اهواز ـ رئیس هیئت فوتبال خوزستان خواستار تزریق بودجه مناسب برای تشکیل آکادمی قوی هیئت فوتبال استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، کاظم طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان و علی طرفی نایب رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان دیدار کردند.

رئیس هیئت فوتبال خوزستان در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت فوتبال استان را ارائه کرد.

عبدالکاظم طالقانی همچنین از وضعیت سه تیم خوزستانی حاضر در لیگ برتر کشور و مشکلات پیش روی آنها سخن گفت.

وی در ادامه خواستار توجه ویژه استاندار به وضعیت مالی این تیمها شد و از وضعیت بد مالی این هیئت سخن گفت.

رئیس هیئت فوتبال خوزستان در پایان از استاندار خواست با تزریق بودجه مناسب زمینه ساز تشکیل آکادمی قوی این هیئت شد.

کد مطلب 3725923

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