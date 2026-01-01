  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

تداوم عملیات جستجو هوایی، آبی و زمینی برای یافتن بانوی مفقود شده

تداوم عملیات جستجو هوایی، آبی و زمینی برای یافتن بانوی مفقود شده

اهواز - عملیات جستجوی بانوی مفقود شده در سیل ایذه توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6709773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها