تداوم عملیات جستجو هوایی، آبی و زمینی برای یافتن بانوی مفقود شده

اهواز - عملیات جستجوی بانوی مفقود شده در سیل ایذه توسط تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان خوزستان همچنان ادامه دارد.

برچسبها
ایذه
سیل
خوزستان
هلال احمر خوزستان
