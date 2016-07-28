به گزارش خبرنگار مهر، دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به صورت علنی و فوق العاده بعدازظهر پنجشنبه با حضور هشت عضو در سالن جلسات شورا برگزار شد.

هشت عضوی که از آنها به عنوان منتقد عملکرد شهردار نام برده می شود مانند دو جلسه فوق العاده پیشین در موعد مقرر در سالن جلسات حاضر شدند اما بازهم خبری از پنج عضو موسوم به حامیان شهردار نبود.

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، زهرا نورا رئیس شورا دقایقی را منتظر ماند بلکه عضو دیگری وارد پارلمان محلی شود که در نهایت پس از گذشت ۴۵ دقیقه و عدم ورود عضوی جدید، جلسه به صورت غیررسمی آغاز شد.

اعضای شورا در جلسه هفتگی روز شنبه به علت بررسی تمامی لوایح و نامه های موجود تصمیم گرفته بودند پنج جلسه فوق العاده را رای گیری کنند که این طرح با موافقت اکثر اعضای حاضر به تصویب رسید و امروز قرار بود سومین جلسه آن برگزار شود.

تشکیل جلسات فوق العاده ای که قرار بود در دو روز اخیر برگزار شود نیز به علت غیبت همان گروه پنج نفره ناکام ماند.

نورا بار دیگر نسبت به غیبت همکاران خود واکنش نشان داد و گفت: این پنج عضو غایب بدون اطلاع قبلی و ناموجه در سه جلسه اخیر غایب هستند و با آنها بنابر قانون ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی شورا برخورد خواهد شد.

مطابق نوشته این ماده قانونی چنانچه اعضای شورا در ۶ جلسه متوالی و یا ۱۲ جلسه متناوب در طول سال در جلسات رسمی غایب باشند، عضویت آنها به صورت تعلیق درخواهد آمد.

خانم رئیس در سخنانی کنایه آمیز بیان کرد: همه ما که توسط مردم انتخاب شدیم باید خود را خدمتگزار شهروندان بدانیم و بر اساس حس وظیفه مندی، اخلاقمداری و اِعمال قانون اقدام کنیم. همه ما وظیفه داریم مطابق قانون به وظایف عمل کنیم.

از آنجایی که تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده بود، بررسی دستور اول جلسه که به تعیین وضعیت شهردار اختصاص داشت از دستور کار خارج شد.

نورا به وضعیت شهردار گرگان اشاره و اظهار کرد: قانون ابلاغی منع خدمت شهرداران بازنشسته و بازخرید مهلت ۶۰ روزه داشت و امروز موعد آن به پایان رسیده است.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ششم و ابلاغ رئیس جمهور در تاریخ نهم خردادماه، تمامی مسئولان دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری باید از مدیران غیر بازنشسته و بازخرید استفاده کنند.

از آنجایی که حسین صادقلو شهردار گرگان به عنوان بازخرید انجام وظیفه می کند نیز مشمول این ماده قانونی می شود اما خود وی معتقد است، تایید کارت ایثارگری از سوی وزارت کشور او را از این قاعده مستثنی می کند.

رئیس شورا در این ارتباط گفت: دوبار از شهردار درخواست کردیم مدارک خود را به شورا ارائه کند اما وی از انجام این کار امتناع کرد.

زهرا نورا با رد جناح بندی موافق یا مخالف شهردار تصریح کرد: توسعه شهر بر اساس تضارب آرا اتفاق می افتد و ما موظف هستیم به دور از نظرات شخصی، آنچه که در قانون آمده را پیگیری کنیم.

نورا درباره آینده و ادامه کار شهردار گرگان نیز بیان کرد: برای تعیین ادامه فعالیت صادقلو اعضای شورا باید تصمیم بگیرند و من به تنهایی نمی توانم اعلام رای کنم.

با این تفاسیر و با گذشت ۶۰ روز از موعد مقرر ابلاغ رئیس جمهور، وضعیت ادامه کار شهردار گرگان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که حسین صادقلو از این پس اجازه حضور در ساختمان شهرداری گرگان را دارد یا خیر؟