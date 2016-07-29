به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از کارگاه مهارت قصه گویی روز دوشنبه ۱۱ مرداد با حضور مصطفی رحماندوست در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

اولین نشست این کارگاه هفته گذشته برپا شد و در ادامه روند برگزاری این کارگاه آموزشی، دومین نشست آن از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز دوشنبه ۱۱ مرداد برگزار می شود.

در دیگر برنامه اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی، روز یکشنبه ۱۰ مرداد، دومین نشست «نسبت روانشناسی و فیلمنامه از منظر پرداخت شخصیت» با تدریس فرهاد توحیدی در همین ساعت برگزار می شود.

روز دوشنبه هفته پیش رو همچنین، دومین نشست «آشنایی با فلسفه کانت» برگزار می شود که در آن، شهین اعوانی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سخنرانی خواهد پرداخت.

روز سه شنبه نیز دو نشست در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار می شود که یکی صبح و دیگری بعد از ظهر خواهد بود. در نشست صبح، از ساعت ۹ تا ۱۲ نشست های اول و دوم از سلسله‌نشست‎های «نقد ادبی روانکاوانه» با سخنرانی حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی و در نشست بعد از ظهر، اولین نشست از سلسله‌نشست‎های «چشم‎اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی» با سخنرانی انشاالله رحمتی استاد فلسفه دانشگاه آزاد برگزار می شود. این برنامه نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.