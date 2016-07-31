۸ حلقه چاه نیروگاه مفتح همدان مسدود شد

مرتضی عزالدین در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای تامین آب مورد نیاز نیروگاه مفتح ۴۳ کیلومتر از قطعه انتقال پساب فاضلاب تصفیه‌خانه همدان به این نیروگاه در مدت زمان ۶ ماهه اجرایی شد، گفت: بر این اساس تکلیف شد تا ۱۵ میلیون مترمکعب پساب از تصفیه‌خانه همدان به نیروگاه منتقل شود که در حال حاضر ۳۵۰ تا ۵۰۰ لیتر پساب به نیروگاه منتقل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان عنوان کرد: در حال حاضر از ۱۸ حلقه چاه فعال نیروگاه مفتح ۸ حلقه مسدود شده و مابقی نیز تا پایان شهریور ماه مسدود می‌شود تا به طور کامل از طریق پساب فاضلاب تامین شود.

وی درباره انتقال پساب به منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد نیز گفت: شرکت برق توانیر تعهد داده بود منابع مالی انتقال پساب از نیروگاه به منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد را تامین کند که در حال پیگیری برای جذب منابع هستیم که بعد از تامین منابع اجرایی می‌شود.

عزالدین با بیان اینکه اجرای این پروژه از تعهدات شرکت توانیر است، عنوان کرد: اجرای این خط انتقال ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین منابع مالی در مدت ۶ ماه اجرا می‌شود.