ارسال ۱۵۰ اثر به دبیرخانه یادواره سراسری شعر«حبیب حرم» در همدان

محمد صارمی شهاب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به‌مناسبت اولین سالگرد شهادت سرلشگر شهید حسین همدانی فراخوان یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» ابتدای مردادماه امسال منتشر شد، گفت: این یادواره مهرماه امسال و همزمان با نخستین سالگرد شهادت سردار شهید حسین همدانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این یادواره در محورهای «شهدای مدافع حرم»، «خانواده»، «همسر و فرزندان شهدا»، «شهدای لشگر فاطمیون»، «فرماندهان مدافع حرم» و «مبارزه با گروه‌های تکفیری» برگزار می‌شود، گفت: این یادواره در دو قالب شعر وسرود برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه این یادواره به همت بسیج هنرمندان همدان و سپاه انصارالحسین(ع) و با مشارکت نهادهای فرهنگی استان همدان برگزار خواهد شد، گفت: علاوه بر بخش شعر و سرود یک بخش ویژه نیز مدنظر است که درباره شهید مدافع حرم «سرلشگر پاسدار شهید حسین همدانی» است که آثار این بخش به طور جداگانه داوری خواهد شد.

مسئول دبیرخانه یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» با بیان اینکه حداکثر آثار ارسالی برای هر شخص ۳ اثر است، عنوان کرد: افراد علاقمند به شرکت در این یادواره باید آثار خود را با ذکر مشخصات کامل تا ۲۰ شهریورماه امسال به پست الکترونیک این یادواره به نشانی habibeharampoem@gmail.com ارسال کنند.

وی با بیان اینکه بیشتر آثار دریافتی تاکنون در بخش شعر بوده است، گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسیده است.