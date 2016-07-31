یک مدیر ارشد از شرکت صنایع پتروشیمی جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین عضو با سابقه از ترکیب هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنار رفت تا جمع مدیران برکنار و یا جدا شده از هیات مدیره این مجموعه نفتی کامل شود.

بر این اساس پس از برکناری عبدالحسین بیات و جدایی عباس شعری مقدم، نوبت به محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره بود که از شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدا شود.

پیوندی پس از جدایی از کادر مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مدیر عامل یک هلدینگ تخصصی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران منصوب شده است.

این درحالی است که عباس شعری‌مقدم مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بهمن ماه سال گذشته برکنار شده بود هفته گذشته، از ترکیب هیات مدیره صنایع پتروشیمی هم کنار رفت که این کناره گیری با موافقت وزیر نفت هم روبرو شد و در نهایت علی محمدبساق زاده مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان جایگزین وی منصوب شد.

علاوه بر این پس از برکناری عبدالحسین بیات از ترکیب هیات مدیره، خانم فرناز علوی به عنوان جایگزین وی با حکم وزیر نفت منصوب شده بود.