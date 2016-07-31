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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مرکزی:

۵۶۰۰مترمربع اراضی ملی شهرستان اراک از دست متصرفان خارج شد

۵۶۰۰مترمربع اراضی ملی شهرستان اراک از دست متصرفان خارج شد

اراک- فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: پنج هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان اراک در راستای حفظ عرصه های ملی از دست متصرفان خارج شد.

منصور بهزادنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اراضی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در راستای اجرای احکام قضایی و حفظ و حراست از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی ادامه داد: این تصرف که به صورت ساخت بنا و دیوار کشی در اراضی ملی بخش دوم منطقه نظم آباد این شهرستان صورت گرفته بود، تخریب و از دست متصرفان خارج شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان کرد: طبق قانون و براساس تبصره یک ماده ۵۵، رفع تجاوز از اراضی ملی به عهده ماموران سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می کنند.

بهزادنیا از مردم خواست برای حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی هرگونه تخریب، تجاوز، شخم، آتش‌سوزی و حضور گله‌های دام غیرمجاز را از طریق تلفن رایگان ۱۵۰۴ در سطح استان مرکزی برای پیگیری به بازرسان این اداره کل اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 3727985

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