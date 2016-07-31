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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۷

با حضور استاندار خوزستان؛

کلنگ احداث کارخانه تولید خوراک آماده طیور و دام در دزفول زده شد

کلنگ احداث کارخانه تولید خوراک آماده طیور و دام در دزفول زده شد

دزفول- با حضور استاندار خوزستان، کلنگ احداث کارخانه تولید خوراک آماده طیور و دام در دزفول زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در دومین برنامه خود در سفر به دزفول در آیین کلنگ زنی کارخانه تولید خوراک آماده دام و طیور بر پایه (شبدر و ذرت) حضور یافت.

در این آیین تمام مسئولان شهری دزفول از جمله نماینده دزفول در مجلس، فرماندار، مدیر تمام ادارات و امام جمعه شهرستان حضور داشتند.

این کارخانه که در شهرک صنعتی شماره دو دزفول قرار دارد ظرفیت ۲۰ هزار تن تولید در سال را داراست که مقرر شده  با حجم سرمایه گذاری ۳۵ میلیارد ریال ساخته شود.

اشتغال به کار مستقیم این کارخانه ۱۰ نفر در هر نوبت است.

استاندار خوزستان در بدو ورود خود به شهرستان دزفول با حضور در فرمانداری دزفول در جلسه مشترک و خصوصی با مسئولان دزفول شرکت کرد.

کد مطلب 3728030

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