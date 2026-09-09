کشف روغن مایع خوراکی قاچاق در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران یگان امداد در مسیر جلفا _مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۳۲۰ کیلوگرم روغن مایع خوراکی قاچاق به مارک خارجی و ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشداز شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.