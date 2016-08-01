مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش های این مجموعه مقالات ماهیت، سرفصل مبانی و مولفه های تمدن نوین اسلامی، ضرورت شکل گیری تمدن نوین اسلامی در عصر معاصر، نسبت فرهنگ و تمدن، بازآفرینی تمدن اسلامی در پرتو پایه های چهارگانه ایمان، تمدن اسلامی، پویایی تمدن اسلامی مبانی و ظرفیت ها، مبانی نظری تمدن اسلامی در دیدگاه علامه نائینی، تمدن نوین اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای، تمدن نوین ایرانی در گستره پیشرفت اسلامی تحلیل فلسفی پیشرفت براساس آیات قرآن کریم، استلزامات نظریه استرشادی بودن ماهیت زندگی اجتماعی در تمدن سازی اسلامی، الگوسازی توسعه مدنی و تمدن سازی متعالی نوین اسلامی، عدالت و آزادی تمدن ها با تمدن عدالت و آزادی.

در فصل دیگر این مجموعه با عنوان تاریخچه، عوامل و الزامات تکوین تمدن نوین اسلامی، الزامات رشد و پیشرفت ملی در تکوین تمدن اسلامی، بسترها و ابزارهای مقوم راهبردی در نیل به تمدن نوین اسلامی، راهبردهای زایش و اعتلای تمدن، راهبردهای فرهنگی و هندسه نوسازی تمدن اسلامی، علم نافع و تدین اخلاقی دو بال تکوین تمدن نوین اسلامی، نگرش کیفی به تمدن اسلامی در هزاره جدید، رویکرد گذار از تمدن قدیم به تمدن نوین اسلامی، جایگاه مسجد در رشد و تربیت فردی و اجتماعی انسان، سیر تاریخی ریشه ها.

ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی، ظرفیت های بنیادین اسلام در تمدن سازی نوین اسلامی، ظرفیت فرهنگ وحیانی اسلام در تحقق تمدن نوین اسلامی، ظرفیت های تمدن سازی سیره نبوی، ظرفیت های تاریخی ایران و اسلام، ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی، ظرفیت های تمدنی انقلاب اسلامی در تمدن نوین اسلامی، ظرفیت ها و نقش انقلاب اسلامی در سیر تکوین تمدن نوین اسلامی.

بخش دیگر با عنوان مطالعات تمدنی و علوم مرتبط با تمدن اسلامی، بررسی موقعیت دانش تمدن شناسی در تمدن اسلامی، طبقه بندی علوم مرتبط با تمدن شناسی نوین اسلامی، ماهیت و چیستی فقه تمدن، فقه معطوف به تمدن، اجتهاد حکومتی، منابع دینی و نظام سازی، عرفان دینی و نقش آن در تمدن سازی اسلامی، نشبت هنر و تمدن اسلامی، ماهیت هنر و معماری در تمدن اسلامی، رسانه و تمدن نوین اسلامی از گفتمان سازی تا کمپین فراگیر رسانه ای. نقش سواد رسانه ای در توسعه تمدن اسلامی.

مبحث آخر با عنوان مطالعات آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی، مبانی آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی، مدل پویایی شناسی تمدن نوین اسلامی در فرآیند جهانی شدن فرهنگ، تحلیل گفتمان و ترسیم سناریوهای آینده تمدنی، رقابت تمدنی اسلام و غرب و سناریوهای پیش روی تمدن نوین اسلامی، الگوی سازمان بین المللی اسلامی برای تمدن نوین اسلامی، سازمان همکاری اسلامی. تمام این موضوعات سرفصل هایی که در مجموعه مقالات نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی منتشر می شود.

یادآور می شود، نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با همکاری جمعی از مراکز دانشگاهی و حوزوی و علمی پژوهشی کشور در آذرماه ۱۱۳۹۴ برگزار شد. هفته علمی که مراحل مختلف تمهید مقدمات پژوهشی آن از اسفندماه ۱۳۹۲ شروع شده است، به جز شورای سیاست گذاری و شورای علمی، از شش کمیسیون تخصصی تشکیل شده که مسئولیت هر کدام از این کمیسیون ها بر عهده یک یا چند مرکز تحقیقی، دانشگاهی و حوزوی نهاده شده است.