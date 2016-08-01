همکاری وزارتخانه علوم و بهداشت در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی امروز در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران گفت: در گذشته بیشتر در زمینه رفتارهای مغز مانند تکلم، خوردن غذا و حرکت بدن انسان تحقیقات انجام شده است اما با استفاده از امکانات موجود در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می توانیم دیگر رفتارهای مغز را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه حوزه علوم شناختی به تشخیص رفتارهای انسانی کمک زیادی می کند، تاکید کرد: در حال حاضر پژوهشگران در زمینه علوم شناختی اطلاعات کمی دارند که راه اندازی این نوع آزمایشگاه ها به گسترش این اطلاعات کمک زیادی خواهد کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در قرن بیست و یکم اتفاقات جدیدی در زمینه علوم شناختی رخ خواهد داد، اظهار داشت: وقتی این اتفاقات خوب نیستند که دستکاری بر روی بشر و انسان در این حوزه اتفاق بیافتد.

هاشمی افزود: چطور امروز موضوع تراریخته ها مطرح است و همین رفتار را با سلول های گیاهی، حیوانی و انسانی نیز می توان انجام داد.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: در حال حاضر به تعداد زیادی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در کشور نیاز نداریم و وجود دو یا سه آزمایشگاه می تواند نیاز های کشور را برطرف کند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: با راه اندازی این آزمایشگاه کشور در حوزه مرزهای دانش حرکت می کند و این که انتظار داشته باشیم تاثیر این فناوری ها در سلامت و زندگی روزمره مردم نمایان شود، بحث اشتباهی است.