حسین محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله در فصل تابستان چند مرحله آب به منظور نجات باغات غرب اصفهان باز می‌شود که امروز هم بر همان اساس حجم خروجی سد زاینده رود به مدت یک هفته اضافه می شود.

وی بیان داشت: با باز شدن آب، کل زاینده رود پر آب نمی‌شود چراکه آب تا سد نکوآباد جاری است و از مبارکه به پائین رودخانه همچنان خشک باقی می ماند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اضافه کرد: آب داخل کانال نکوآباد می شود که ممکن است اگر کمی آب اضافه باشد با وارد شدن به داخل کانال ها به شهر درچه برسد و وارد رودخانه شود، که بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.

وی افزود: همانطور که غرب اصفهان برای نجات درختان نیاز به آب دارد، کشاورزان شرق اصفهان نیز برای کشت غله در پائیز نیاز به آب دارند که ضروری است وزارت نیرو میزان آب اختصاصی برای کشت غله را در فصل پائیز نگهداری کند.

محمد رضایی اعلام کرد: طبق مصوبه باید ۴۰۰ میلیون متر مکعب در آخر سال زراعی پشت سد زاینده رود برای کشت غله کشاورزان شرق اصفهان حفظ شود تا اینکه کشاورزان شرق با کشت غله و برداشت در سال آینده معاش خود را تامین کنند.