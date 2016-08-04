  1. استانها
  2. قم
۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) خبر داد:

مشارکت ۷۷ کشور در برگزاری جشنواره امام رضا(ع)

مشارکت ۷۷ کشور در برگزاری جشنواره امام رضا(ع)

قم - مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) گفت: همزمان با دهه کرامت در ۳۱ استان کشور و همچنین ۷۷ کشور حول محور فرهنگ رضوی در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برنامه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضایی در آئین افتتاحیه مراسم و جشن‌های دهه کرامت که صبح پنج‌شنبه با حضور خادمان و مسئولان فرهنگی حرم‌های امام رضا(ْع)، کریمه اهل بیت(س) و احمد بن موسی(ع)، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، خانواده‌های شهدا، مدیران فرهنگی استانی و کشوری و زائران و مجاوران در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: دهه کرامت فرصتی برای نشان دادن ارادت مردم به اهل بیت(ع) با ارائه دستاوردهای فرهنگی و هنری است و جشنواره امام رضا(ع) این فرصت را برای عموم مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه چهارمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از امروز آغاز می‌شود و تا ۱۰ روز دیگر ادامه دارد، گفت: همزمان با فرارسیدن ولادت امام هشتم این جشنواره بزرگ در مشهد مقدس پایان می‌یابد.

توجه به سبک زندگی امام رضا(ع)

مدیر عامل بنیاد بین المللی املم رضا(ع)  عنوان کرد: ۳۱ استان در کشورمان و همچنین ۷۷ کشور حول محور فرهنگ رضوی در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برنامه دارند و در این میان توجه به سبک زندگی امام رضا(ع) با الهام گیری از آموزه‌های رضوی مورد توجه قرار گرفته است.

رضایی افزود: برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در دهه کرامت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد تا همه اقشار در آن سهمی داشته باشند.

کد مطلب 3731873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها