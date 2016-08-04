مشارکت ۷۷ کشور در برگزاری جشنواره امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضایی در آئین افتتاحیه مراسم و جشن‌های دهه کرامت که صبح پنج‌شنبه با حضور خادمان و مسئولان فرهنگی حرم‌های امام رضا(ْع)، کریمه اهل بیت(س) و احمد بن موسی(ع)، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، خانواده‌های شهدا، مدیران فرهنگی استانی و کشوری و زائران و مجاوران در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: دهه کرامت فرصتی برای نشان دادن ارادت مردم به اهل بیت(ع) با ارائه دستاوردهای فرهنگی و هنری است و جشنواره امام رضا(ع) این فرصت را برای عموم مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه چهارمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از امروز آغاز می‌شود و تا ۱۰ روز دیگر ادامه دارد، گفت: همزمان با فرارسیدن ولادت امام هشتم این جشنواره بزرگ در مشهد مقدس پایان می‌یابد.

توجه به سبک زندگی امام رضا(ع)

مدیر عامل بنیاد بین المللی املم رضا(ع) عنوان کرد: ۳۱ استان در کشورمان و همچنین ۷۷ کشور حول محور فرهنگ رضوی در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برنامه دارند و در این میان توجه به سبک زندگی امام رضا(ع) با الهام گیری از آموزه‌های رضوی مورد توجه قرار گرفته است.

رضایی افزود: برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در دهه کرامت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد تا همه اقشار در آن سهمی داشته باشند.