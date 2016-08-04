به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آئین افتتاحیه دهه کرامت که صبح پنجشنبه در سالروز میلاد حضرت معصومه(س) با حضور خادمان و مسئولان فرهنگی حرمهای امام رضا(ْع) و کریمه اهل بیت(س) و احمد بن موسی(ع)، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، خانوادههای شهدا، مدیران فرهنگی استانی و کشوری و زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: در دهه کرامت همواره سخن از کریم و کرامت است و در این مجال شایسته است ما معنای این دو را بدانیم و از آن در زندگانی استفاده کنیم.
وی بیان داشت: کرامت، بزرگی و بزرگواری و بخشندگی معنا میشود و در آیات نورانی قرآن کریم آنچه در مورد کرامت انسان سخن به میان آمده کرامت ذاتی و کرامت انتسابی بوده است.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: کرامت انسان به لحاظ ذاتی در آن چیزی است که انسان از سایر موجودات تفاوت دارد. عقل و فهم و قدرت انسان امتیازی است که نشان میدهد انسان نفس الهام بخش دارد.
وی در این زمینه ادامه داد: انسان جایگاه خلیفه الله دارد و اگر جایگاه خلافتش شکل و ظاهر ربانی داشته باشد و به سیره علوی، فاطمی و رضوی عمل کند مال و جان خود را نیز در راه خدا میدهد و در این زمان به مقام کرامت رسیده است.
حجت الاسلام رئیسی ابراز کرد: بسیاری افراد ادعای بخشندگی دارند اما آنها کریم نیستند زیرا برخی برای تحکیم موقعیت، برای کسب منافع بیشتر و یا توجه دیگران بخشندگی دارند که این کرامت نیست.
وی تصریح کرد: امروز همه کسانی که سخن از حقوق بشر میزنند و با این حال جنایتها و ظلمهای بزرگی را مرتکب میشوند نگاه به کرامت و جایگاه انسان ندارند.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: این چه قانونی است که یک عالم جلیل که قانون اساسی بحرین را نوشته نفی تابعیت شود.
وی اضافه کرد: عالم باید در برابر این جنایتها فریاد کند و ما کرامت انسان را فریاد میزنیم.
حجت الاسلام رئیسی بیان کرد: آنچه استکبار جهانی امروز انجام میدهد خلاف کرامت انسانی است.
وی افزود: پیام دهه کرامت این است که نجات انسان معاصر در گرو توجه به امامان و پیشوایان دین و ارزشهایی است که پرچمدار آن ایران اسلامی است و امید است جامعه اسلامی پیام کریمان را به دنیا برساند.
