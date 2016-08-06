به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی» نوشته کارن آرمسترانگ روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

کارن آرمسترانگ، نویسنده و محقق انگلیسی، در حوزه‌ ادیان پژوهش می‌کند و تا کنون ۲۵ کتاب منتشر کرده که ۴ کتاب او به فارسی منتشر شده است. آخرین اثر او که به فارسی ترجمه شده کتاب «بنیادگرایی در یهودیت، مسیحیت و اسلام» است.

«بنیادگرایی در یهودیت، مسیحیت و اسلام» به تازگی به صورت کتابی مستقل و با عنوان «نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی، مقدمه‌ای انتقادی بر تفسیرهای مدرن غربی» به همت انتشارات حکمت منتشر شده است. این اثر در واقع ادعانامه‌ای علیه تحمیل دیدگاه‌های انسان‌شناسانه و دین‌شناسانه غربی‌ها به ملل شرق و اسلامی است که به بهانه‌ی تفوق و برتری تکنولوژیک و به توهم برتری نژادی آن را برای خود مجاز می‌انگارند. حسین غفاری برای ترجمه فارسی اش از این اثر، مقدمه‌ای انتقادی نوشته که ابتدای آن به چاپ رسیده است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۱۹ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی» اختصاص دارد که با حضور فیلیپ لنسل (دکترای فلسفه غرب از دانشگاه وین اتریش و پژوهشگر فلسفه‌ اسلامی)، نسرین فقیه‌ملک‌مرزبان و حسین غفاری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.