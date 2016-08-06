دانمارک به مواضع داعش در سوریه حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل، ارتش دانمارک با انتشار بیانیه ای از حمله به مواضع داعش در سوریه خبر داد و افزود: دانمارک مقابله خود با داعش را گسترش داده و در همین راستا به مواضع آن حمله کرده و می کند.

در این بیانیه آمده است: در حمله نیروهای دانمارک مواضع داعش در رقه هدف قرار گرفته شد.



این در حالی است که دانمارک جز ائتلاف کشورهای موسوم به ضد داعش است که این ائتلاف تحت نظارت و رهبری آمریکا است.

ارتش دانمارک همچنین اعلام کرده که از دو ماه گذشته تاکنون ۹۳ بمب به مواضع داعش در رقه و موصل پرتاب کرده اند.