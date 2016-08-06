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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۴

در آستانه روز خبرنگار مشخص شد؛

نفرات برتر مسابقات تیراندازی جام شهید رسانه خراسان شمالی

نفرات برتر مسابقات تیراندازی جام شهید رسانه خراسان شمالی

بجنورد - نفرات برتر دومین دوره مسابقات تیراندازی جام شهید رسانه و سه هزارشهید خراسان شمالی در سالن تیراندازی شهید قربانی بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات تیراندازی جام شهید امانی و سه هزار شهید خراسان شمالی به مناسبت روز خبرنگار در بخش خواهران و به همت بسیج رسانه این استان عصر امروز با معرفی نفرات برتر پایان یافت.

در بخش خواهران و در رشته تپانچه، این مسابقه  با شرکت ۱۵ نفر از اصحاب رسانه خراسان شمالی در سالن تیراندازی شهید قربانی ناحیه بسیج بجنورد به صورت انفرادی برگزارشد.

در پایان این مسابقه خانم کیوانپور ازخبرگزاری صدا وسیما  با ۵۸ امتیاز اول و خانم ها عبدل آبادی و ولی زاده با ۴۷و۴۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

گفتنی است: مسابقه تیراندازی بخش آقایان با حضور ۳۵ نفر از همکاران رسانه ای روز دوشنبه  ۱۸مرداد ماه در محل سالن شهید قربانی ناحیه بسیچ بجنورد برگزار می شود.
 

کد مطلب 3733792

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