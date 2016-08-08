رقابت ۵ پویانمایی بلند در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأتی متشکل از بهرام عظیمی، مجید اسماعیلی، روانبخش صادقی، سیدمسعود شجاعی و سیدعلیرضا گلپایگانی مسئولیت ارزیابی و انتخاب آثار پویانمایی رسیده به دبیرخانه این دوره جشنواره مقاومت را بر عهده داشتند و ۶ اثر پویانمایی بخش مسابقه سینمای ایران را مورد ارزیابی قرار دادند.

اسامی آثار بخش مسابقه پویانمایی بلند به شرح ذیل است:

«پشت دروازه بهشت» به کارگردانی علی نوری اسکوئی و تهیه کنندگی علی نوری اسکوئی-بنیاد فرهنگی روایت

«شهید محمد بروجردی» به کارگردانی محمدعلی صفورا-فرهاد علیزاده و تهیه کنندگی محمد علی صفورا محصول بنیاد فرهنگی روایت

«فرزندان آفتاب» به کارگردانی مسعود حمزه ای – علی احمدی و تهیه کنندگی علی نوری اسکوئی-بنیاد فرهنگی روایت

«فهرست مقدس» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد همدانی محصول خانه انیمیشن انقلاب اسلامی

«نبرد خلیج فارس ۲» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد عظیما

«فرمانروای آب» به کارگردانی مجید اسماعیلی و تهیه کنندگی حسین سلطانی-مجتبی امینی

به دلیل اینکه کارگردان پویانمایی فرمانروای آب جزو هیات انتخاب بخش پویانمایی جشنواره است، این پویانمایی خارج از بخش مسابقه به نمایش درخواهد آمد.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.