پیشنهاد سه طرح آبی به دولت از سوی آبفای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی لدنی نژاد اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد بر اساس ضرورت و نیازهای اصلی خود در حوزه تامین آب شرب و اصلاح شبکه توزیع آب، سه طرح را برای تصویب و اجرایی شدن در سفر رئیس جمهور به استان پیشنهاد می دهد.

وی افزود: احداث تصیفیه‌خانه اضطراری آب شرب شهر یاسوج، تامین اعتبار عملیات اجرایی تامین آب مادوان و روستاهای اقماری از تنگه کبوتری و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج مهم‌ترین طرح‌های پیشنهادی در سفر رئیس جمهور از سوی شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود.

وی اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: فاز دوم مطالعات طرح تصفیه‌خانه اضطراری شهر یاسوج ۸۵ درصد پیشرفت دارد و با اجرای آن آب شرب سالم و تصفیه شده از رود بشار به شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج انتقال داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت این تصفیه خانه را ۲۰۰ لیتر بر ثانیه عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث این تصفیه‌خانه مورد نیاز است.

لدنی‌نژاد تصریح کرد: اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب شهر یاسوج و طرح تامین اضطراری آب مادوان نیز از دیگر طرح‌های پیشنهادی به هیئت دولت هستند که اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال نیز برای تکمیل آنها مورد نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد که با جذب اعتبارات لازم برای عملیاتی کردن این سه پروژه مشکلات مربوط تامین آب شرب در استان به خصوص شهر یاسوج به حداقل برسد، چرا که با وجود موج مهاجرت به سمت شهر یاسوج و افزایش جمعیت این شهر شاهد مشکلاتی در روند خدماترسانی هستیم.