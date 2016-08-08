روسای تشکل های گردشگری با رئیس کمیسیون فرهنگی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تشکل های گردشگری با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز هجدم مرداد ماه درباره بررسی موانع و مشکلات گردشگری به خصوص مشکلات تشکل ها با سازمان میراث فرهنگی در ساختمان مجلس برگزار شد. در این نشست، حجت الاسلام پژمان فر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بر ماهیت فرهنگی، گردشگری تاکید کرد و گفت که باید نوع نگاهها به صنعت گردشگری فرهنگی و دور از نگاه سیاسی باشد. ضمن اینکه نباید از آن مسائل نیز دور ماند و غافل شد.

وی اعلام کرد که گردشگری باید در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.

در ادامه، سالک نائب رئیس کمیسیون فرهنگی نیز به راهنمایان گردشگری اشاره و تاکید کرد افرادی که به عنوان راهنما انتخاب می شوند باید افراد مسلط به فرهنگ و تاریخ و تمدن باشند تا بتوانند اطلاعات صحیحی از ایران به خارجی ها ارائه کنند. همچنین رفتار تورگردانان باید برای گردشگران خارجی الگو باشد لذا ضرورت دارد که الگوی خوب و مناسبی برای تورگردانان تعریف شود که برمبنای آن بتوان با گردشگران رفتار کرد.

در این جلسه، نمایندگان تشکل های گردشگری مختلف حضور داشتند و جمشید حمزه زاده، به عنوان دبیر تشکل ها و رئیس جامعه هتلداران کشور گفت: بخش خصوصی به خصوص تشکل های گردشگری با تصویب قوانین حمایتی از سوی مجلس شورای اسلامی تقویت می شوند.

حمزه زاده لزوم انجام مطالعات و نیازسنجی برای احداث هتلها و مراکز اقامتی از طریق میراث فرهنگی و گردشگری را مورد تاکید قرار داد و گفت که تاسیسات گردشگری برای موضوع مالیات بر درآمد در سال ۹۳ از طریق سازمان امور مالیاتی کشور، علی الراس شدند که این اقدام، تاسیسات گردشگری را متحمل پرداخت جریمه های سنگین کرد.

دبیر هماهنگی مجمع تشکل های گردشگری گفت: باید توجه بیشتری به راهنمایان گردشگری و بیمه آنها شود. سالهاست که مشکل آنها حل نشده است.

محمد حسن کرمانی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز درباره وضعیت فعالیت دفاتر مسافرتی و مشکلات آنها با سازمان میراث فرهنگی مسائلی را مطرح کرد و خواستار تشکیل وزارت گردشگری و کمیسیون گردشگری در مجلس شد.

محسن اسلامی نیز به عنوان مدیر انجمن موسسات آموزشی گردشگری در این برنامه به ضرورت تصویب قوانین در جهت تقویت تشکل های گردشگری و بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار ایجاد سازمان نظام میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شد.

پس از این نشست، جلسه ای نیز با حضور رئیس جامعه هتلداران کشور و رئیس فراکسیون گردشگری مجلس برگزار شد در این جلسه نیز کوچکی نژاد اعلام کردکه یک هفته تا تصویب برنامه ششم فرصت باقی مانده است بنابراین جلسه فراکسیون در مجلس برگزار می شود و یک شنبه هفته آینده نیز اعضای فراکسیون گردشگری با روسای تشکلهای گردشگری درباره محوریت برنامه ششم صحبت خواهند کرد.