به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای اندیشه، محفل شب شعر رضوی همزمان با میلاد امام رضا (علیه السلام) با حضور شاعران آئینی همچون ناصر فیض، احمد بابایی، امیر مرزبان، حافظ ایمانی و دکتر محسن رضوانی برگزار خواهد شد.

گفتنی است در این محفل ادبی که با اجرای محمود حبیبی کسبی و سعید بیابانکی برگزار می شود، شاعران اهل بیت (علیهم السلام) به شعرخوانی و مولودی خوانی در رثای امام رضا(علیه السلام) خواهند پرداخت.

شایان ذکر است این برنامه روز چهارشنبه 20 مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار و حضور در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.