به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بناساز مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش گفت: این شبکه رایویی به منظور دستیابی به اهداف خود در عرصه اقتصاد مقاومتی آثار متعددی در این حوزه تولید کرده است و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رادیو نمایش بر اساس پژوهش های صورت گرفته با موضوع اقتصاد مقاومتی، مولفه هایی همچون اعتماد به جوانان، خودباوری و توان به کارگیری آن، ضرورت همدلی و ارتباط میان فردی در میان نخبگان، مبارزه با مصرف گرایی، اهمیت کارآفرینی، اهمیت اقتصاد دانش بنیان، فواید پایداری و صبر در به سرانجام رساندن ایده، مسئولیت پذیری در کار، کسب روزی حلال، ترویج فرهنگ کار گروهی، اهمیت صنایع دستی، همه جانبه بودن توسعه و عواقب توسعه نامتوازن، به نمایش در آوردن سرگذشت کارآفرینان، استفاده درست از منابع، ضرورت هم افزایی در کار، اهمیت آموزش در ایجاد اشتغال و ... سرفصل هایی را معین و بر مبنای آن سفارش طرح می دهد.

بناساز تاکید کرد: امروز بیش از هر روز دیگری می توان به اهمیت نامگذاری سال ۹۵ تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پی برد. در این میان فرهنگ و هنر و به طور اخص شکل نمایشی آن به دلیل قدرت تأثیر پیام غیر مستقیم بر مخاطب از موثرترین ابزاری است که می تواند با بهره گیری از جاذبه ها و قابلیت های خود در قالب موقعیت های نمونه به مخاطب خود الگو دهد.

مدیر گروه دانش و هنر رادیو نمایش ادامه داد: رسالت رسانه ملی اقتضا می کند تمام بخش های تولیدی آن به منظور تحقق زیر ساخت های فرهنگی، توسعه اقتصادی برنامه ریزی کند و با هموار کردن موانع فرهنگی در توسعه اقتصادی کشور سهم خود را ایفا کند.

بناساز در پایان گفت: امروزه محصولات وارداتی برگرفته از تکنولوژی غرب، تمامی ویژگی ها و نمودهای فرهنگ نامتجانس با فرهنگ غنی ایرانی را وارد کشور می کند و ناخودآگاه الگوهای غیر ایرانی و بیگانه را در خانه و جامعه ترویج می کند. باید آگاه باشیم که حرکت چرخ توسعه بدون حضور فرهنگ، حرکتی معیوب است و این توسعه، توسعه ای نامتوازن خواهد بود، پس ضروری است در کنار توسعه اقتصادی جوانب دیگر توسعه همه جانبه نیز مد نظر قرار گیرد تا در آینده دچار بحران هویت فرهنگی نشویم.

این روزها نمایش های سریالی همچون «یکی مثل شما»، «همت» و «مرحم» با موضوع اقتصاد مقاومتی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش در حال تولید است.