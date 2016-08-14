۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

رئیس جمهور وارد استادیوم تختی یاسوج شد

یاسوج- رئیس جمهور برای دیدار با مردم کهگیلویه و بویراحمد در استادیوم تختی یاسوج حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن روحانی هم اکنون در میان استقبال پرشور مردم شهر یاسوج وارد استادیوم تختی شد.

مردم این استان با در دست داشتن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی از رئیس جمهور استقبال کردند.

مردم شهر یاسوج از ساعاتی پیش با حضور خود در استادیوم تختی این شهر برای استقبال و دیدار با رئیس جمهور منتظر بودند.

ورزشگاه تختی یاسوج مملو از جمعیت است و بخشی از مردم نیز در خیابانهای اطراف سخنان رئیس جمهور را استماع می کنند.

رئیس جمهور در سفری دوروزه در ادامه سفرهای استانی خود به کهگیلویه وبویراحمد سفر کرده است.

