به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سی‌ام مردادماه به شرح ذیل ارائه کرد:

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اردبیل در روز دوشنبه به دلیل بارش باران و در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان آذربایجان غربی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان آذربایجان شرقی در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

رعایت دور آبیاری در باغات به منظور بهبود رشد و عملکرد باغات

مدیریت عملیات برداشت (برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف) در زراعت های گوجه فرنگی و جالیز برای کاهش ضایعات محصول

مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی(زیردرختی) در جعبه های پلاستیکی با هدف رعایت مسایل بهداشتی

هرس و انهدام شاخه های آلوده به بیماری سکته مو

مبارزه با بیماریهایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و طوقه، سفیدکها و لکه سیاه شانکر در درختان میوه دانه دار و هسته دار

مبارزه با انواع کنه در باغات میوه

ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی

مبارزه با شته و سفیدک در مزارع سبزی سیفی

مبارزه با تریس، سفیدک ها، پوسیدگی ریشه در مزارع پیاز

مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم در مزارع و باغات

انجام هرس سبز در باغات انگور، دانه دار و هسته دار و ردیابی و کنترل زنجره مو در باغات انگور و حذف سرشاخه های آلوده به تخم زنجره مو

زراعی:

تسریع در برداشت گندم و عرضه گندم و جو مازاد بر مصرف به مراکز خرید

مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاک ورزهای حفاظتی

آماده سازی بستر کاشت زراعت کلزا بعد از برداشت غلات با استفاده از خاک ورزهای مرکب

اجرای عملیات داشت از جمله وجین، خاک دهی پای بوته، مصرف کود سرک و مدیریت دور آبیاری در زراعتهای چغندر قند، ذرت برای مقابله با تنش های رطوبتی

انجام عملیات حفاظتی از جمله اجرای شخم اطراف مزارع جهت پیشگیری از هرگونه عواقب قبل و بعد از برداشت غلات

مدیریت آبیاری در مزارع چغندرقند و ذرت

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

محدودیت در عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کرمانشاه در روز دوشنبه به دلیل رعد و برق با بارش

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه ابتدا با شستن برگ های درختان به وسیله صابون گیاهی پالیزین و سپس با یک سم کنه کش (در صورت طغیان کنه)

خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس بالا

استفاده از سموم و ترکیبات جدید کم خطر با توجه به فصل برداشت در محصولات تازه خوری به خصوص سبزیجات، خیار، گوجه فرنگی و بامیه

انجام هرس سبز در تاکستان ها و روی درختان سیب به منظور افزایش باردهی درختان در سال آتی

خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس بالا با توجه به فصل برداشت محصولات سبزی و صیفی

کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی

مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه فرنگی

مبارزه با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی بر علیه آفت مگس مدیترانه ای درباغات درختان هسته دار و نیز پروانه مینوز گوجه فرنگی در این مزارع و نیز در کشت های سیب زمینی

مبارزه و جمع آوری گیاه انگلی سس درحاشیه جاده ها، بین مزارع، اطراف آبراهه ها، کانال های آبیاری، باغات و مزارع یونجه

تهیه پیاز زعفران وآماده سازی اراضی که برای کاشت زعفران در نظر گرفته شده

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گرد و غبار و اثرات منفی بر روی برگ درختان

زراعی:

اتمام فرصت کاشت ذرت و متوقف نمودن کاشت ذرت

آبیاری قبل از شخم در مزارعی که قرار است کلزا کشت شود جهت سبز شدن علفهای هرز وسپس شخم زدن وبرگرداندن آنها

عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار قند

اجرای شخم تابستانه در مزارعی آلوده به لاروسوسک قهوه ای وسیاه طی سنوات قبل

استفاده از دستگاه های خاک ورز مرکب جهت بهبود حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک بدون برگرداندن خاک و بعد از برداشت غلات

عدم آتش زدن کاه وکلش و جای مزارع گندم وجو برداشت شده جهت جلوگیری از بین رفتن میکروارگانیسم های خاک

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

تأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در سطح زنبورستان ها

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان مازندران در روز های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران و در استان گیلان در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

برداشت انواع سبزی و میوه‌های جالیزی

آبیاری منظم باغ‌های مرکبات (ساعت آبیاری کم- فاصله آبیاری کوتاه)

خودداری از برداشت زودرس محصول کیوی به دلیل پایین بودن مقدار قند و وزن محصول

تأمین پتاسیم درختان مرکبات جهت کاهش تنش‌های گرمایی

هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه‌های نرک و خشکیده

تأمین کلسیم میوه مرکبات با انجام محلول‌پاشی جهت افزایش کیفیت میوه و تأمین سلامت درختان (با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی)

مبارزه با مگس زیتون با نصب انواع تله های جلب کننده و محلول پاشی درختان در باغات با تراکم بالای مگس زیتون با توجه به مناسب شدن شرایط آب و هوایی

مبارزه مکانیکی و شیمیایی با مینوز به خصوص در نهال های جوان و نهالستان ها بر اساس توصیه کارشناس مدیریت و مراکز خدمات

مبارزه مکانیکی و شیمیایی شیمیایی و به کارگیری تله های نوری علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر

مبارزه مکانیکی (هرس و قطع شاخه های آلوده) با توجه به فعالیت آفت پروانه سفید اشجار

برگ چینی لطیف در باغات چای و سپس آبیاری باغات چای

هوادهی به برگ های چای برداشت شده جهت جلوگیری از کاهش کیفیت برگ سبز چای با توجه به گرمای هوا

زارعی:

برداشت شالی از مزارع رسیده از روز پنج شنبه به بعد

شناسایی مزارع و مناطق مناسب جهت کشت کلزا جهت انجام کشت به موقع

انتخاب مزارع جهت پرورش کشت راتون و کشت دوم محصولات زراعی پس از برداشت برنج

شخم تابستانه مزارع گندم، جو و کلزا جهت کاهش بیماری ها، آفات و بهبود مواد آلی خاک

نوغان داری:

وجین علف های هرز و جمع آوری فیزیکی شاخه های آلوده به کرم برگ خوار و معدوم نمودن آنها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

تغذیه تحریکی ملکه با شربت ۲ به ۱(۲ قسمت آب و ۱ قسمت شکر) در کندوهای برداشت شده عسل

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

خودداری کشاورزان و دامداران از تردد غیرضروری در ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع رعد و برق

مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

افزایش ساعات هوادهی در استخر ماهیان گرمابی با توجه به شرایط دمایی

خودداری از استفاده از کود مرغی توسط آبزی پروران محترم ماهیان گرمابی با توجه به شرایط دمایی

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مناطق جنگلی و کوهستانی با توجه به افزایش دما وکاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

خودداری از استقرار و تردد در حاشیه و بستر رودخانه در روزهای دوشنبه وسه شنبه

استان گلستان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کنترل و در صورت نیاز انجام مبارزه در صورت مشاهده آفت پسیل زیتون طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات

آبیاری در هنگام صبح زود و غروب در باغ های زیتون با توجه به افزایش شدید دما در روزهای آینده و تنش خشکی

انجام مبارزه زراعی – مکانیکی جهت از بین بردن علف های هرز کف باغات

کنترل کنه ها در باغات مرکبات با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

خودداری از سم پاشی مزارع گوجه فرنگی، جالیزو خیار که به مرحله برداشت رسیده اند

زراعی:

آبیاری مزارع ذرت، سورگوم به همراه مصرف کود سرک ازته به فاصله ۲۰ – ۱۵ روز بسته به نیاز گیاه به میزان ۲۵ کیلوگرم کود ازته به وسیله دستگاه (کود کار – وجین کن) به جای کودپاش در هر مرحله آبیاری در مزارع ذرت و سورگوم

انجام مبارزه بیولوژیک یا شیمیایی با سموم توصیه شده در صورت مشاهده تخم ریزی یا لارو آفت کرم غوزه در مزارع پنبه و سویا با توصیه کارشناسان حفظ نباتات

رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع شالی در صورت نیاز جهت مبارزه با کرم ساقه خوار شالی طبق نظر کارشناسان حفظ نباتات

کنترل بیماری های قارچی به خصوص بلاست در مزارع شالی با اخذ نظر کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی

کنترل آفات مکنده (سنک و عسلک و ...) و برگ خوار در مزارع پنبه و سویا طبق دستورالعمل حفظ نباتات

استفاده از هورمون پیکس یا سرزنی برای کنترل رشد رویشی در مزارع پنبه جهت جلوگیری از افزایش جمعیت آفات یا شیوع بیماری ها با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

انجام عملیات سله شکنی در مزارع سویای تازه کشت شده

آبیاری مزارع سویا با توجه به گلدهی مزارع سویا و افزایش دمای هوا در روزهای آینده

در صورت امکان انجام عملیات آبیاری سبک در مزارع آفتابگردان ورود یافته به مرحله گلدهی

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

استقرار کلونی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

ماشین آلات:

سرویس و آماده سازی دستگاه بوجاری غلات با توجه به مساعد بودن هوا در هفته آینده

شیلات:

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

استفاده حداقلی از کود، جهت جلوگیری ازشکوفایی جلبکی خارج ازکنترل

هوا دهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به گرم بودن هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

نصب تله های نوری و فرمونی در مزارع گوجه فرنگی جهت جلوگیری از شیوع آفت شب پره توتا با توجه به شرایط دمایی

هرس شاخه های آلوده به آفت سرشاخه خوار، به منظور جلوگیری از آلوده کردن سایر درخت ها

حذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی

کاهش دور آبیاری (نزدیک شدن فواصل آبیاری) در باغات میوه به خصوص باغات جدید با توجه به گرم بودن هوا

خودداری از پخش کود سرک ازت و سم پاشی با سموم دارای دوره کارنس بلند در مزارع و باغات آماده برداشت (همچون گوجه فرنگی و خیار)

انجام هرس سبز در باغات انگور جهت افزایش میزان نوردهی و افزایش کمی و کیفی محصول

زراعی:

پایش آفت کنه به خصوص در مزارع ذرت و سیب زمینی

استفاده از کود سرک، کودهای ماکرو و میکرو در مزارع دیر کاشت ذرت

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما وکاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

شیلات:

هوا دهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به گرمای هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

جمع آوری و امحاء میوه های آفت زده و بقایای نیمه خشک بوته ها به منظور کاهش جمعیت آفت های جالیز همچون مگس سفید، مگس خربزه، سرخرطومی جالیز، پروانه هلیوتیس و لارو آن (کرم غوزه یا همان کرم میوه گوجه و بادنجان) در کشت پاییزه

خودداری از انجام هرگونه سم پاشی برای کنترل کنه گرد آلود در درختان خرما به دلیل نزدیک شدن زمان برداشت

مبارزه با کنه گرد آلود خرما به وسیله اسپری آب خالص با سم پاش و با فشار روی خوشه های خرما، در چند نوبت به فاصله ۳ تا ۴ روز

پخش کود سرک ازته در باغات پسته با توجه به نزدیک شدن زمان برداشت پسته جهت افزایش کمی و کیفی محصول

مبارزه با نسل سوم کرم خوشه خوار انگور درمناطق غربی استان اصفهان

تنظیم دور آبیاری مزارع و باغات

برداشت محصولات باغی درساعات خنک روز

زراعی:

تنظیم دورآبیاری و مصرف کودسرک ازته به صورت تقسیط شده در مزارع ذرت

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

کاهش و تنظیم دور آبیاری نهالکاری ها با در نظرگرفتن نیازآبی توسط ادارات منابع طبیعی

زنبورداری:

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

برداشت محصولات زراعی و باغی و انتقال به انبارهای استاندارد

هرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک

مبارزه شیمیایی باغات آلوده به لکه غربالی و آنتراکنوز، سفیدک سطحی و سفیدک داخلی

مبارزه بیولوژیک (در صورت نیاز مبارزه شیمیایی) در مزارع گوجه فرنگی آلوده به کرم میوه خوار

زراعی:

مبارزه با کرم برگ خوار ذرت

استفاده از کود اوره سرک در شالیزارها

تنظیم دورآبیاری و مصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت

خودداری از روشن کردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با توجه به وزش باد

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

انتقال کلنی های زنبور عسل به ارتفاعاتی که گل دهی در آنها صورت گرفته

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

شیلات:

هوادهی استخرهای ماهیان سردآبی با توجه به گرم شدن هوا

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

آبیاری مزارع و باغات به علت گرمای هوا

انجام آبیاری سنگین باغات پسته بلا مانع است.

هرس درختان پسته

برداشت به موقع خرما و فراوری آن با توجه به شرایط جوی

جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات

مبارزه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی مناطق آلوده با آب

سنبه زنی، بتنه، هرس شاخه های آلوده و همچنین از بین یردن لاروهای سنین اول در صورت مشاهده سوراخ های فعال لاروی و خاک اره های تازه پای درختان گردو

مبارزه شیمیای با مگس جالیز، جمع آوری میوه های آلوده و معدوم نمودن آنها با نظر کارشناسان گیاه پزشکی

با توجه به گرمای هوا برداشت به موقع و در صورت لازم فراوری آن جهت پیشگیری از فساد میوه انجیر

زراعی:

مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت و پنبه

استفاده از ارقام زودرس ذرت در مناطق گرمسیری جهت جلوگیری از خطر سرمای زودرس پائیزه

دامداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

هرس سبز و بریدن برگ های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک

آبیاری مزارع و باغات به علت گرمای هوا

زراعی:

تنظیم دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته در مزارع ذرت

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

ایجاد سایه‌بان بر روی کندوهای زنبورعسل

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به گرمای هوا، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

انجام هرگونه عملیات سم پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی، کاهش ریسک مسمومیت سم پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

آبیاری باغات و مرکبات به دلیل گرمای زیاد و افزایش تبخیر و تعرق

زراعی:

توصیه به آبیاری مزارع شلتوک، سویا و ذرت به دلیل گرمای زیاد و افزایش تبخیر و تعرق

توزیع کود سرک برای مزارع پیش کار و انجام عملیات زراعی

مبارزه با علف های هرز مزارع کنجد در استان خوزستان

کنترل آفات و بیماری های مزارع شلتوک و ذرت

انجام عملیات خاک آب (آبیاری اول) در مزارع ذرت با صرفه جویی و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از روان آب و کاهش راندمان محصول

خودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی

دامداری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی‌ به دلیل گرمای دما