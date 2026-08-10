به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه از امر به نشریه وال استریت ژورنال، اپل مذکراتی با CXMT که ارزشمندترین تراشه ساز چین به شمار می آید، درباره تامین قطعات با هدف استفاده از آنها در برخی از دستگاه هایی که در چین فروخته می شود، انجام داده است.

البته خبرگزاری رویترز نتوانسته به سرعت این گزارش را به طور مستقل تایید کند و CXMT نیز به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است.

این خبرگزاری پیش از این گزارش داده بود CXMT در حال بررسی ساخت یک واحد تراشه سازی ثانویه در پکن برای افزایش تولید است.

اچ پی و ایسر، تولید کنندگان لپ تاپ از تراشه های CXMT در آن دسته از دستگاه هایشان که خارج از آمریکا فروخته می شود، استفاده می کنند تا تاثیر کمبود ذخایر را کمتر کنند.