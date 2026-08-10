حواشی والیبال نشسته حل می شود/ دلیل شرایط خاص اعزام ساره جوانمردی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان امروز (دوشنبه 19 مرداد) در نشست خبری که در محل این فدراسیون برگزار شد، ضمن تشریح فعالیت های اخیر و برنامه های پیش رو، پاسخگوی پرسش نمایندگان رسانه ها بود.

کوهپایه زاده در آغاز این نشست خبری گفت: بازی های پاراآسیایی مهمترین رویداد ما در سال جاری است اما مسابقات کم توانان ذهنی را هم داریم، این رقابت ها بهمن برگزار می شود و در ٦ رشته نماینده خواهیم داشت. مسابقات کم توانان ذهنی فرصت خوبی است برای اینکه به بخشی از جامعه توان یابان بپردازیم.

وی تصریح کرد: از فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در ٨ رشته ورزشکار اعزامی به بازی های پاراآسیایی داریم، اردوها را پیگیری کرده ایم، در برخی رشته ها اعزام در پیش داریم.

کوهپایه زاده تاکید کرد: از مقوله آموزش غافل نیستیم. با وجود قطعی اینترنت بین المللی در دوره جنگ، با استفاده از اینترنت ملی دوره های آموزشی را پیش بردیم، از فدراسیون های پیش رو در این زمینه بودیم، مهم این است که در بحران چه می کنیم.

وی به برگزاری رقابت های جهانی صربستان در پاراتیراندازی که با درخشش ساره جوانمردی همراه بود، اشاره داشت و گفت: باید از داشته ها استفاده کرد، طوری در هفته های آینده اردوها و مسابقات را پیش می بریم که در ناگویا بتوانیم مدال بگیریم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تصریح کرد: ژاپن کماکان رقیب اصلی ما در بازی های پاراآسیایی است و کشورهایی مانند هند و ازبکستان هم پیشرفت داشته اند.

کوهپایه زاده با تاکید بر لزوم استعدادیابی خاطرنشان کرد: سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شد و امسال ٢٠٠ نفر از آنها در رشته های مختلف ثبت نام شدند تا زیر نظر مسئولان مربوطه کارشان را دنبال کنند، ما با سازمان های مختلف مانند بهزیستی ارتباط داریم و همکاری خوبی با انها داریم.

وی تاکید کرد: امسال تیم های مردان و زنان والیبال نشسته همزمان در مسابقات جهانی شرکت مردود، مردان قهرمان شدند و زنان برای اولین بار در جمع هشت تیم برتر قرار گرفتند، با توجه به شرایط جنگ و و شرایط اقتصادی، روی کاغذ نباید این نتایج به دست می آمد، نتایج اما باعث تعجب همه شد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تاکید کرد: به زودی از کمپینی رونمایی می شود که به ورزش افراد واجد معلولیت کمک می کند، جامعه نباید فقط مدال های ما را بشمارد و بعد از بازی های المپیک و آسیایی منتظر نتایج پارالمپیک و پاراآسیایی باشد، جامعه باید همراه باشد و این کمپین در این راستا است.

کوهپایه زاده در ادامه و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با جذب معلولان جنگ رمضان گفت: پیش از این طرح جذب جانبازان مدافعان حرم را داشتیم که بنا به دلابلی موفق نبود، بعد از جنگ رمضان همان طرح را برای جانبازان این جنگ با رفع ایرادها به کار گرفتیم، در دست بررسی است به خصوص که برخی معلولیت ها بعد از چندماه مشخص می شوند.

وی در مورد شرایط والیبال نشسته که در جریان مسابقات اخیر قهرمانی جهان وارد حاشیه شد و این حواشی به اردوی اخیر هم کشیده شد، تصریح کرد: هر تیمی یک حواشی دارد، در والیبال نشسته هم داریم، اختلاف نظراتی میان بازیکنان و کادر فنی پیش می آید که قابل حل است، قهرمان جهان نباید دچار حاشیه شود، این موضوع را حل و فصل می کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با ساره جوانمردی و شرایط خاص اعزام این ورزشکار به مسابقات صربستان مطرح شد، گفت: عبارتی مانند ورزشکار محوری داریم، در پاراتیراندازی همزاد ساره جوانمردی نداریم، ٤ طلا و یک برنز پارالمپیک او را خاص کرده است، شاید نتوانیم شرایط او را برای دیگر ورزشکاران ایجاد کنیم اما تلاش مان این است برای ورزشکاری که پرچم را به اهتزاز در می آورد، شرایط ویژه ایجاد کنیم همانطور که برای بازی های هانگژو شرایط خاصی برای جوانمردی ایحاد کردیم که مورد توجه رهبر شهیدمان قرار گرفت، حالا اینکه برای بازی های پیش رو چه شرایطی برای اعزام ساره در نظر گرفته می شود، کمیته تصمیم می گیرد، به هر حال ساره پدیده تیراندازی جهان است. اگر شرایط ذهنی را آماده کنیم قطعا نتیجه بهتر می گیرد. باید از قابلیت او استفاده کنیم.

وی در مورد پول تو جیبی و هدیه پرداختی به اعضای تیم ملی والیبال نشسته بعد از قهرمانی جهان گفت: در خصوص پول توجیبی ما قواعد را رعایت می‌کنیم. ما دیگر ارز یارانه‌ای نمی‌گیریم و ارز تالار دوم است که نزدیک به قیمت بازار آزاد است. سعی کرده‌ایم با راهنمایی وزارت ورزش، پول تو جیبی را به ریال بدهیم. جوایز هم در همان چین اهدا شد. همچنین سازمان بهزیستی پس از بازگشت تیم ملی از چین، هدایایی را اهدا کرد. به دنبال اهداف جوایز در دو بخش دیگر نیز هستیم و پاداش آخر سال هم هست. ما نمی‌توانیم به هتل جداگانه برویم و شرایط در دهکده برای ورزشکاران فراهم تر است.

وی در مورد اقدامات مورد توجه برای بازی های ٢٠٢٨ تصریح کرد: جلسه ای یک ماه و نیم پیش داشتیم در رابطه با فعالیت انجمن ها برای نتیجه گیجی در سال ٢٠٢٨، البته قبل از این کار را شروع کرده بودیم، در رشته های تیمی و انفرادی مهندسی مواد نیاز داریم. با کمک انجمن ها کمبودها به دنبال برطرف کردن کمبودها با استانداردها هستیم.

کوهپایه زاده در مورد استعفای سرپرست پاراتنیس روی میز گفت: سو تفاهم هایی وجود داشت و نکات مد نظر حل و فصل شد و پیمان حسنی و همکارانش، کار را با قدرت پیش می‌برد. ما در این رشته یک گپ و فاصله نسلی داریم که باید در کنار هم باشند و رشد کنیم.

وی درباره بودجه و امکانات فدراسیون گفت: به قول دنیامالی وزیر ورزش، چانه ورزش کوچک است. البته یک درصد مالیات بخش خصوصی مقرر شده با ورزش بیاید. این اتفاق باعث می‌شود که بودجه وزارت پنجاه درصد بیشتر شود. بودجه به طور کلی کم است، اما تلاش کمیته و وزارت ورزش این است که بیشترین مبلغ اختصاص یابد. بیشترین انرژی ما نیز روی همین موضوع است. امیدوارم از این فرصت قانونی بهتر استفاده کنیم و شرایط بهتری ایجاد شود.