واکنش روزنامه صهیونیستی به توافقنامه دفاعی مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری اورشلیم پست گزارش داد که توافقنامه دفاعی مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان می‌تواند توازن راهبردی در خاورمیانه را تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، یک روز پس از اعلام این توافقنامه، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان خواستار تشکیل جبهه نظامی متحد علیه رژیم صهیونیستی شد و این رژیم را تهدیدی برای کل جهان اسلام توصیف کرد. عربستان باید متوجه باشد همکاری دفاعی با کشورهایی که مقامات ارشد آنها رژیم صهیونیستی را به عنوان یک دشمن منطقه‌ای معرفی می‌کنند، به طور حتم بر روند عادی‌سازی روابط سایه خواهد انداخت.

در این گزارش آمده است که منافع رژیم صهیونیستی در تسریع تلاش‌ها برای وارد کردن عربستان به یک ساختار امنیتی منطقه‌ای به رهبری آمریکا است؛ ساختاری که رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی را نیز در بر بگیرد.

اورشلیم پست همچنین نوشت، واشنگتن باید توجه ویژه‌ای به آنچه در مکه رخ داد داشته باشد زیرا یکی از شرکای قدیمی آمریکا برای دریافت تضمین امنیتی بیشتر به آنکارا و اسلام‌آباد دارای تسلیحات هسته‌ای روی آورده است و این مسئله هشداری درباره کاهش اعتماد به تضمین‌های امنیتی آمریکا به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، آمریکا باید از خود بپرسد چرا یکی از مهم‌ترین شرکای عرب این کشور احساس نیاز کرده است به دنبال یک ساختار امنیتی جایگزین باشد و چگونه می‌توان مانع از آن شد که این ساختار به سمت رویکردی آشکارا ضد رژیم صهیونیستی حرکت کند.