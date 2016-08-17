به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه می گوید که جنگنده های «اس یو- ۳۴» این کشور که در پایگاه هوایی همدان در غرب ایران مستقر شده اند، امروز چهارشنبه مواضع داعش در استان «دیر الزور» سوریه را هدف قرار دادند.

بر اثر این حملات، دو مقر فرماندهی و یکی از تسهیلات آموزشی داعش منهدم و ۱۵۰ نفر از اعضای این گروه تروریستی به هلاکت رسیدند.

گفته می شود که تمامی هواپیماهای روسی بعد از انجام عملیات به پایگاه های اصلی خود بازگشته اند.

علاوه بر این، وزارت دفاع روسیه می گوید که جنگنده های روسی مستقر در پایگاه «حمیمیم» سوریه، مسئولیت پشتیبانی هوایی عملیات امروز را بر عهده داشته اند.

وزارت دفاع روسیه دیروز سه شنبه خبر انتقال بمب افکن های «تی یو- ۲۲ ام ۳» و جنگنده های «اس یو-۳۴» به ایران برای حمله به مواضع داعش در سوریه را تایید کرد.

گفته می شود که علت اتخاذ چنین تصمیمی کاهش بعد مسافت به ۷۰۰ کیلومتر و تسریع عملیات های هوایی است.