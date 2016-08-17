تصویب لایحه نظام جامع «رسانه همگانی» در مراحل نهایی است

حسین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به نمایشگاه هفته فرهنگی و اقتصادی لرستان اظهار داشت: در آستانه هفته دولت برگزاری نمایشگاهی که حاصل زحمات و تلاش های مسئولان است جای تشکر دارد، به خصوص زحمات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان که یک بخشی از توانمندی های مردم لرستان را به نمایش گذاشتند قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه جلوه کوچکی از موفقیت ها، ارزش ها، سنت ها و آیین های مردم لرستان است عنوان کرد: لرستان را همیشه به عنوان منطقه ای هنرمند، صنعتگر، سخت کوش و انسان های فرهیخته ای که در طول تاریخ ارزش ها را برای ایران خلق کردند می شناسیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه لرستان از جمله اقوام بزرگ، ریشه دار و فرهیخته ایران است و این نمایشگاهها در ارائه ارزش ها، توانمندی ها و تقویت حس همبستگی و هویت ملی مهم و کار ساز است.

نوش آبادی بیان داشت: مردمی که در این نمایشگاه هستند فقط لرستانی نیستند بلکه مردم تهران هم با ارزش های لرستان آشنا شدند.

وی با اشاره به برنامه های هفته دولت گفت: در قالب این هفته یک روز به عنوان روز فرهنگ و دولت نامگذاری شده و حضور مسئولان وزارت ارشاد در برنامه های متعدد را خواهیم داشت و دستاوردهای فرهنگ و هنر به سمع مردم رسانده می شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه عملکرد دولت در سه سال گذشته است افزود: در دولت یازدهم چند طرح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و به سرانجام رسید که لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از آنها بود که در دولت مصوب و در مجلس در حال رسیدگی است.

نوش آبادی با اشاره به اینکه لایحه نظام جامع رسانه همگانی در مراحل نهایی است گفت: این لایحه در آینده نزدیک تصویب و بعد هم به مجلس می رود.

وی با اشاره به اینکه کارهای تصویب نظام رسانه ای و لایحه تبلیغات در حال انجام است افزود: یکی از مهم ترین کارها و اقدامت خوب دولت موضوع حقوق شهروندی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار بوده که کمیسیون آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر بوده و برنامه ها را در این حوزه به طور کامل رصد می کند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ گام های خوبی توسط دولت یازدهم برداشته شد اما کافی نیست گفت: باید زمینه های در حوزه فرهنگ بیشتری به وجود آید و همدلی و همزبانی از طریق رسانه ها و تریبون ها ایجاد شود تا مردم در جریان اقدامات دولت قرار گیرند.