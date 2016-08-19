بیماران سوخته صاحب کلینیک روانشناسی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر مصطفی ده مرده ای رئیس بیمارستان سوختگی شهید مطهری و همچنین خانم دکتر عروجی نائب رئیس هیئت مدیره انجمن ققنوس (حمایت از بیماران سوخته) به همراه جمعی از روانشناسان که نذر فرهنگی جهت ویزیت بیماران سوخته بی بضاعت کرده اند، حضور داشتند.

دکتر عروجی در این مراسم گفت: بیماران سوختگی بعد از اتفاقی که برای آنها می افتد معلول اقتصادی ، فیزیکی و روحی می شوند و از طرفی خانواده های بیماران به دلیل شوک وارد شده و عدم آگاهی در خصوص چگونگی رفتار با بیمار بعد از سوختگی نیازمند مشاوره هستند.

وی افزود: انجمن ققنوس حمایت روحی از بیماران را در راس برنامه های توانبخشی خود قرار داده است که با همکاری بیمارستان سوختگی شهید مطهری و روانشناسان، این امر محقق گردید.

خانم ضیا مسئول توانبخشی کلینیک نیز اظهار داشت: این کلینیک در اولین روزهای آغاز بکار خود در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۷ پذیرای بیماران سوختگی و خانواده های آنان از سراسر کشور خواهد بود.

وی گفت: بیماران سوختگی جهت اطلاع بیشتر و پذیرش کلینیک توانبخشی درمانگاه شهید مطهری می توانند با شماره تلفن ۸۸۷۷۰۰۳۱ تماس بگیرند.