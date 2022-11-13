به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، علاقهمندان برای استفاده از کارگاههای تخصصی شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» میتوانند از دوشنبه ۲۳ آبان ماه ثبت نام کنند. برای ثبتنام اینترنتی ابتدا باید وارد پرتال جشنواره سینماحقیقت به نشانی به panel.irandocfest.ir شده و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.
پس از تکمیل فرم اولیه، کلید ثبتنام را زده و از طریق پیشخوان پرتال روی گزینه «ثبتنام کارگاهها» کلیک کرده و پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و کد امنیتی، ثبتنام خود را تکمیل کنند. تعدادی از کارگاههای این دوره به صورت فیزیکی و تعدادی به شکل آنلاین برگزار خواهند شد.
آخرین فرصت برای ثبتنام کارگاههای «سینماحقیقت» ۳۰ آبان ماه است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی، شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم اواخر آذرماه ۱۴۰۱ برگزار میکند.
نظر شما