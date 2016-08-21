به گزارش خبرنگار مهر، ناخدایکم عرشه نادر حمودی صبح امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی استقبال از پیکر شهدا در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان اظهار کرد: طبق هماهنگی ها و برنامه ریزیهای انجام شده، پیکر شهدا در هفتم شهریورماه پس از طی مراحل قانونی و تحویل از مقامات عراقی در بندر بصره، از طریق مرز آبی به خرمشهر وارد می شود.

وی عنوان کرد: صبح هشتم شهریورماه پیکر شهدا از طریق اروند رود از خرمشهر به سمت بندر آبادان حرکت می کند.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر تصریح کرد: براساس پیش بینی های انجام شده پیکر پاک و مطهر این شهدا حوالی ساعت ۱۰ صبح به بندر آبادان می رسد، سپس طی تشریفات خاصی تابوتها به محل پیش بینی شده )در کنار درب اداره بندر) برده می شوند و در آنجا و با حضور پرشور و حماسی مردم ولایتمدار و شهید پرور آبادان و همراه با مداحی از شهدا استقبال می شود.

آئین وداع با شهدا در مصلی نماز جمعه

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان نیز در این جلسه گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته، پیکر شهدا پس از ورود به آبادان و انجام مراسم استقبال از سوی مردم و مسئولان به نمازخانه سپاه منتقل می شوند.

سرهنگ عبدالحسن بعنونی نژاد افزود: همچنین آئین وداع با شهدا ساعت ۹ شب هشتم شهریورماه امسال در محل مصلی نماز جمعه آبادان و با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار می شود.

وی در پایان بیان کرد: پس از اتمام آئین وداع با شهدا، پیکر پاک و مطهر لاله های به خون خفته به سمت اهواز روانه می شوند.