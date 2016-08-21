به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله این شرکت ها می توان به فورد اشاره کرد که از عرضه یک خودروی تمام برقی در بهار سال ۲۰۱۹ خبر داده که با یک بار شارژ می تواند مسیری ۲۰۰ مایلی(بیش از ۳۲۰ کیلومتر) را بپیماید.

این خودرو Model E نام دارد و به رقیبی برای تولیدات شرکت تسلا و دیگر تولیدکنندگان نوپای خودروهای برقی مبدل خواهد شد.

شرکت فورد از زمان تاسیس در سال ۱۹۰۸ تا به حال بیش از ۱۵ میلیون خودرو تولید کرده که در این میان Model T اولین خودروی دوگانه یا هیبریدی آن بود که هم با بنزین و هم با سوختی مبتنی بر کنف کار می کرد.

فورد قبلا هم برای تولید خودروهای برقی تلاش کرده بود. اما این خودرو بعد از یک بار شارژ تنها می توانست مسافتی حدودا ۱۲۲ کیلومتری را بپیماید و لذا چندان مورد استقبال قرار نگرفت. اما افزایش این رقم به ۲۰۰ مایل یا ۳۲۰ کیلومتر می تواند نظر خریداران را تغییر دهد. خودروهای برقی شرکت های رقیب مانند Chevy Bolt و Tesla Model ۳ هم بعد از یک بار شارژ به ترتیب ۲۰۰ و ۲۱۵ مایل را طی می کنند.

به نظر می رسد با توجه به این ویژگی های مشترک، قیمت نهایی این خودروها مشخص کننده برنده اصلی رقابت شرکت های سازنده در جلب نظر خریداران خواهد بود.