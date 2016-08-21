به گزارش خبرگزاری مهر، رامین حسین‌پور با انتقاد از عدم استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی مناسب در بازارهای داخلی و جهانی برای معرفی محصول تولیدکنندگان ایرانی گفت: با توجه به وجود پتانسیل‌های زیاد در صنعت مبلمان ایران، متاسفانه این صنعت چه در داخل و چه در بازارهای جهانی ناشناخته است، در عین حال باید به صنایعی که ضمن تضمین دستیابی به ارزش افزوده مناسب در کوتاه‌مدت، بالاترین بازده اشتغالزایی را به نسبت میزان و مدت زمان سرمایه‌گذاری دارا هستند ، توجه ویژه‌ای داشت.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: صنعت مبلمان یا تولید مصنوعات چوبی از دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از مصادیق صنایع زنجیره‌ای زودبازده که می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کشورها شود، از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی به کشورهای درحال توسعه پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: امروزه باید دولتمردان با توجه به اهمیت تحقق سند چشم‌انداز و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراموش نکنند که صنعت چوب و مبلمان ایران با دارا بودن دهها هزار واحد صنعتی و کارگاهی که از نظر تعداد و نه از نظر بازده تولید با واحدهای مشابه در کشور چین برابری می‌کند، می‌تواند با تولید مبلمان با کیفیت و قیمت قابل رقابت در بازارهای جهانی این کالا، به بازارهای چند میلیارد دلاری خارجی دست یابد.

حسین‌پور با بیان اینکه این صنعت می‌تواند در تحقق توسعه صادرات غیرنفتی بسیار موثر باشد، تصریح کرد: حمایت از تولید و صادرات صنایع مبلمان می‌تواند ضمن افزایش ارز آوری برای کشور، دولت را در رفع مهمترین مشکل کشور یعنی بیکاری، کمک کند، در عین حال به نظر می‌رسد صنعت مبلمان ایران با توجه به حضور جوانان خلاق و پر تلاش ایرانی، آینده روشنی دارد؛ اما این مهم با حمایت همه دستگاهها و تغییر نگاه مسئولان دولتی و صنفی به این صنعت بستگی دارد.

وی با اشاره به برخی مشکلات صنعت مبلمان افزود: عدم تامین مواد اولیه با کیفیت با وجود تعرفه بالا، حضور قدرتمند رقبا و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده کالا از جمله موانع توسعه صادرات صنعت مبل است.

حسین‌پور، با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی تصریح کرد: صنعت مبلمان کشور از مزیت‌های نسبتا مطلوبی برخوردار است که با برنامه ‌ریزی نظام‌مند و استراتژی تشکیلاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنف صنعت مبلمان کشور می‌تواند نه تنها بازارهای مبل منطقه بلکه بازارهای اتحادیه‌ اروپا را هم در دست بگیرد.