به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، علی‌اکبر خوش‌نویس زارچ، دبیرکل فدراسیون هندبال، از برگزاری مراسم قرعه‌کشی سی‌ و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خبر داد.

خوش‌نویس زارچ در گفت‌وگو با روابط عمومی فدراسیون هندبال اظهار داشت: مراسم قرعه‌کشی سی‌ و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، همزمان با آیین بدرقه تیم ملی هندبال ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۴:۰۰ در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود و طی آن ضمن انجام قرعه‌کشی و مشخص شدن برنامه رقابت‌های لیگ برتر مردان، ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا نیز بدرقه خواهند شد.